Акции крупного банка ЕС обвалились из-за скандала с отмыванием российских денег

Акции одного из крупнейших европейских банков Raiffeisen Bank International резко обвалились, после того как инвестиционный фонд Hermitage передал австрийским прокурорам заявление с обвинениями в отмывании денег против финучреждения.

В частности, акции австрийского банка за день уже подешевели на 10% сообщает Reuters.

В то же время представители Raiffeisen сообщили, что анализируют ситуацию и что им ничего не известно о каком-либо уголовном иске против банка, связанном с отмыванием денег.

Также Raiffeisen фигурирует в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, согласно которому банк выступал в качестве контрагента в схеме для отмывания денег.

При этом австрийские прокуроры, занимающиеся экономическими преступлениями, пока не предоставили комментариев по поводу расследования.

Raiffeisen Bank International

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший инвестиционный банк "Тройка Диалог", который теперь является подразделением Сбербанка России, участвовал в масштабных схемах отмывания денег и вывода из РФ около 4,5 млрд долларов.

В частности, в 2000-х годах инвестбанк создал целую сеть компаний в офшорных юрисдикциях, свидетельствуют данные международного журналистского Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности

Среди контрагентов по сделкам оказались такие западные банки, как Raiffeisen, Nordea, Deutsche Bank, Citigroup Inc. и другие.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.