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Акции Apple рухнули до рекордных показателей: что происходит

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В четверг, 3 января, на бирже NASDAQ акции американская корпорации Apple опустились на 8,24% и торговались на отметке 144,9 доллара.

Стоимость ценных бумаг начала падать в среду, 2 января. Согласно данным торгов, капитализация компании опустилась до 687,6 миллиарда доллара.

Причиной обвала стало опубликованное главой компании Тимом Куком письмо к инвесторам, в котором он сообщил, что в Apple пересмотрели прогноз по выручке за первый квартал 2019 года.

Компания ожидала, что выручка составит от 89 до 93 миллиардов долларов, однако теперь прогнозы снизились до 84 миллиардов. Это произошло из-за внезапного замедления продаж iPhone на рынках, которые развиваются и, в особенности, Китае.

Тим Кук

Тим Кук

iXBT.com

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Кук подчеркнул, что менеджмент корпорации не был готов к насколько существенному замедлению темпов экономического роста, которое стало результатом торговых войн между Китаем и США.

Акции Apple рухнули до рекордных показателей: что происходит

bbc

В свою очередь аналитики, как передает ВВС, уверены, что причина провала Apple в Китае заключается не в торговых войнах между государствами, а в том, что компанию вытесняют с рынка местные Oppo, Huawei и Xiaomi.

Также они отмечают роль "нападок" Трампа на Пекин, в связи с чем у китайцев "обострился потребительский патриотизм", чему особо способствует и разница в ценах продукции Apple и местных производителей.

Акции Apple рухнули до рекордных показателей: что происходит

bbc

Как писал OBOZREVATEL, доходы компании Apple, которая давно не может преодолеть отметку в 60% плановой прибыли, не повысились даже после выхода новых моделей iPhone. Главной причиной этому стали высокие цены на новинки.

Согласно графику продаж iPhone за последние 10 лет, компания Apple никак не может нарастить прибыль от продажи смартфонов.

Американские биржевые индексы пошли вниз из-за общего обвала акций крупнейших технологических компаний, чья капитализация падает вместе со спросом на высокотехнологичную продукцию. Есть опасения, что такие процессы грозят новым всеобъемлющим экономическим кризисом.

Место
Китай
Теги
Appleторговая война
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А чего они ожидали когда выпустили обновы которые замедляли работу уже устаревших моделей за что их кстати антимонопольный комитет нагрел на 5 лямов евро
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