"Крым готов на 100%": Аксенов захотел пустить поезда в Украину

Так называемый глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров на 100% готов к возобновлению железнодорожного сообщения с материковой Украиной.

"Крым готов на 100%, у нас же пути не разобраны. Если будет воля нашего президента, а президент все, что на благо Крыма, поддержит, то, конечно, железнодорожное сообщение будет", – сообщил Аксенов в интервью ТАСС.

"Мы за. Сейчас мяч на стороне Украины. У них на каком-то отрезке разобраны рельсы, но я только со слов, из прессы знаю, я не был там. А у нас все в порядке", – добавил он.

"Глава" оккупированного Крыма также добавил, что полуостров готовится к запуску железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.

"На некоторых участках обновляется существующая инфраструктура. Проведена замена стрелочных переводов, обеспечен необходимый уровень безопасности движения и комфорта пассажиров, обновлено 90% оборудования средств связи. Железная дорога получила новые локомотивы дальнего следования", – резюмировал Аксенов.

Оккупированный полуостров на 100% готов к возобновлению железнодорожного сообщения с материковой Украиной

Как сообщал OBOZREVATEL:

На сайте официального интернет-представительства президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с предложением пустить поезда в оккупированный Крым.

Причем предлагается сделать это раньше, чем первые железнодорожные составы пройдут по Крымскому мосту.

В "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года.

Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводиться в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

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