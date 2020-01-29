Академия наук Украины потеряла более 40 млн грн из-за провального управления

Национальная академия наук Украины потеряла около 43 млн гривен из-за неэффективного управления собственным имуществом.

В частности, из-за занижения стоимости аренды своих помещений и земельных участков. Об этом свидетельствует отчет Государственной аудиторской службы за 2016-2019 годы.

Национальной академии наук принадлежат почти шесть с половиной тысяч зданий общей площадью более 3,5 млн квадратных метров. Из них менее 10% всего имущества передано в аренду.

При этом ряд сооружений, которые принадлежат Национальной академии наук Украины, находятся в запущенном или аварийном состоянии.

Всего Национальная академия наук владеет 145 тысячами гектаров земель. Из них почти треть (45 тысяч гектаров) – не оформлены должным образом.

Стоимость имущества академии и всех ее учреждений составляет около 44,3 млрд гривен, из них земли – около 37 млрд.

Национальная академия наук Украины потеряла около 43 млн гривен из-за неэффективного управления собственным имуществом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что правительство намерено ликвидировать 1261 предприятие.

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