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29 января • обновлено в 17:31
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Академия наук Украины потеряла более 40 млн грн из-за провального управления

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Национальная академия наук Украины потеряла около 43 млн гривен из-за неэффективного управления собственным имуществом.

В частности, из-за занижения стоимости аренды своих помещений и земельных участков. Об этом свидетельствует отчет Государственной аудиторской службы за 2016-2019 годы.

Национальной академии наук принадлежат почти шесть с половиной тысяч зданий общей площадью более 3,5 млн квадратных метров. Из них менее 10% всего имущества передано в аренду.

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При этом ряд сооружений, которые принадлежат Национальной академии наук Украины, находятся в запущенном или аварийном состоянии.

Всего Национальная академия наук владеет 145 тысячами гектаров земель. Из них почти треть (45 тысяч гектаров) – не оформлены должным образом.

Стоимость имущества академии и всех ее учреждений составляет около 44,3 млрд гривен, из них земли – около 37 млрд.

Национальная академия наук Украины потеряла около 43 млн гривен из-за неэффективного управления собственным имуществом

Национальная академия наук Украины потеряла около 43 млн гривен из-за неэффективного управления собственным имуществом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что правительство намерено ликвидировать 1261 предприятие.

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Автор
Виктор Калиненко
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
В укрожопии есть только две науки: наука о правильной чистке сортира и наука о скакании
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Национальной Академии наук Украины только и осталось, что сдавать помещения в аренду
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