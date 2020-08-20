'Айтишников' хотят заставить платить налоги, как все: что предложили

В Украине предложили IT-бизнесу перейти из отношений "компания-ФЛП" (то есть с гражданско-правовых) на трудовые отношения ("компания-сотрудник"). Несколько законопроектов появилось в Верховной Раде.

Об этом пишет "Судебно юридическая газета". Первый законопроект № 3933 был внесен нардепами от "Батьківщини" Андреем Николаенко, Сергеем Тарутой и другими.

Второй, альтернативный 3933-1 – от "Слуги народа", в частности, его автором стал глава Комитета ВР по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев.

В обоих предлагают изменить условия работы представителей IT-бизнеса и внести запрет на оформление "айтишников" как физлиц-предпринимателей.

То есть все "айтишники", которые были ФЛПами, станут работать "на трудовую книжку". Для этого меняется нагрузка на фонд оплаты труда.

По словам экс-главы ГНС Сергея Верланова, на сегодня такая нагрузка составляет 18% НДФЛ, 1,5% военный сбор и 22% ЕСВ. Минимальный ЕСВ составляет приблизительно 1000 гривен. Максимальный размер ЕСВ составляет приблизительно 75 тыс. гривен (15 "минималок"). Таким образом, налоговая нагрузка на зарплату до 75 тысяч гривен составляет 41,5%.

По законопроекту № 3933 предлагается уменьшить ставки НДФЛ до 5% и ЕСВ до 5%, а военный сбор вообще не применять. Однако воспользоваться этим режимом можно только тогда, когда зарплата составляет больше 5 минимальных зарплат.

Что касается компаний, то законопроект №3933 предлагает для них пониженную в 2 раза ставку налога на прибыль – не 18%, а 9%.

Альтернативный законопроект 3933-1 Гетманцева аналогично предлагает НДФЛ и ЕСВ – 5%, военный сбор не применяется.

Отмечается, что в законопроекте не указан минимум по НДФЛ, который необходимо облагать. Но он не говорит об этом прямо, как прошлый законопроект. В проекте изменений в НК написано 1200 евро в месяц, а в профильном законе, который фактически будет регулировать IT-индустрию – 1500 евро.

Сколько налогов придется платить

На данный момент налоговая нагрузка на зарплату IT-инженера, который находится в трудовых отношениях с юрлицом, при условии зарплаты в сумме 50 тысяч гривен, составит 20 750 гривен (18% НДФЛ, 1,5% военный сбор и 22% ЕСВ).

В случае, если такой инженер работает как ФЛП, то с 50 тыс. гривен он заплатит около 3500 гривен налогов.

По законопроекту 3933:

При зарплате в 50 тыс. грн, налог составит 12 тысяч гривен.

По законопроекту 3933-1:

При зарплате в 50 тыс. грн, налог составит 5 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе Минцыфра вместе с парламентским комитетом по цифровой трансформации презентовали налоговую реформу для IT-компаний. Фактически для них хотят ввести пятую группу единого налога.

Идея Кабмина и депутатов ВР поменять систему налогов для IT-сферы вызвала шквал критики от сотрудников индустрии. Они опасаются, что новый налог съест львиную долю их прибыли.

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