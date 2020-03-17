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17 марта • обновлено в 16:52
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Ахметов предложил Зеленскому, как бороться с экономическим кризисом

11.2т
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Миллиардер Ринат Ахметов предложил создать в Украине "мозговой центр" для преодоления экономических вызовов.

Такую идею он высказал на встрече президента Украины Владимира Зеленского с представителями крупного бизнеса в понедельник, 16 марта, которую созвали, чтобы решить, как преодолевать последствия эпидемии коронавируса. Об этом "Левому берегу" сообщили участники встречи, а также в комментарии подтвердил сам Ахметов.

Ахметов предложил создать "мозговой центр"

Ахметов предложил создать "мозговой центр"

"Сейчас многие говорят о рецессии глобальной экономики, и, скорее всего, возможен новый мировой финансовый кризис. Для Украины это очень серьезный вызов, необходимо принимать быстрые и эффективные решения. Потому что когда, образно говоря, у них (в мире) кашель, у нас это воспаление легких", – провел аналогию бизнесмен.

Для преодоления подобного рода проблем, по его мнению, необходимо оперативно создать "мозговой центр" – "мощный аналитический центр, куда бы вошли лучшие умы Украины и мира".

"Думаю, крупный бизнес готов оплатить работу такого центра", – добавил Ахметов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Ринат Ахметов
Место
Украина
Теги
вирус карантин
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
В этом мозговом центре установят миллионные ежемесячные зарплаты и туда наберут детей чиновников типа Коболева в Нафтогазе.
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Махно Володимир
Махно Володимир
рыжай гн-ида снова по ушам ездит! возьми и помоги сам! а то cyчapa начнешь сейчас приплетать сюда, медведчука, путина и всю cpaнь!
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Олигарх который грабил страну даёт совет, как избежать кризиса
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