Ахметов предложил Зеленскому, как бороться с экономическим кризисом

Миллиардер Ринат Ахметов предложил создать в Украине "мозговой центр" для преодоления экономических вызовов.
Такую идею он высказал на встрече президента Украины Владимира Зеленского с представителями крупного бизнеса в понедельник, 16 марта, которую созвали, чтобы решить, как преодолевать последствия эпидемии коронавируса. Об этом "Левому берегу" сообщили участники встречи, а также в комментарии подтвердил сам Ахметов.
Ахметов предложил создать "мозговой центр"
"Сейчас многие говорят о рецессии глобальной экономики, и, скорее всего, возможен новый мировой финансовый кризис. Для Украины это очень серьезный вызов, необходимо принимать быстрые и эффективные решения. Потому что когда, образно говоря, у них (в мире) кашель, у нас это воспаление легких", – провел аналогию бизнесмен.
Для преодоления подобного рода проблем, по его мнению, необходимо оперативно создать "мозговой центр" – "мощный аналитический центр, куда бы вошли лучшие умы Украины и мира".
"Думаю, крупный бизнес готов оплатить работу такого центра", – добавил Ахметов.
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