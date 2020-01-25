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25 января • обновлено в 06:52
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"Ахиллесова пята России": Крыму спрогнозировали большие проблемы с водой

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В аннексированном Крыму все острее ощущается нехватка питьевой воды. Это может стать важным козырем Украины в противостоянии с Россией.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV бывший глава Совета министров Автономной Республики Крым Сергей Куницын. По его словам, проблема с водой – единственная, которая может принудить Кремль к переговорам по Крыму.

Куницын напомнил, что президент РФ Владимир Путин наотрез отказывается обсуждать статус аннексированного полуострова.

"Единственная проблема, по которой они будут вынуждены по Крыму говорить всегда – это проблема водоснабжения. Они могут строить мосты, могут давать электроэнергию, добывать наш газ на шельфе Черного моря. Но они никогда без днепровской воды и Северо-Крымского канала не решат проблему водоснабжения Крыма", – подчеркнул он.

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Экс-глава крымского правительства рассказал, что собой представляет канал: "Там стометровое русло, это река фактически. По нему до середины ноября подаются в Крым миллиарды кубометров воды. Причем вода с севера на юг поднимается, самотеком не идет. Там 52 насосные станции на расстоянии более 200 км до Керчи, поднимают воду, перекачивают. Это сложнейшее ирригационное сооружение. С ноября по март канал останавливался, делались ремонтные и строительные работы, его одевали в бетонное русло".

По его словам, запасов питьевой воды в Крыму, чтобы обеспечить 2,5 млн местных жителей, не существует.

"За счет того, что десятки тысяч скважин набурили и вытянули с водоносных горизонтов то, что оставалось, они эти годы продержались… Севастополь еще как-то себя может обеспечить за счет Чернореченского водохранилища. В Ялте и Алуште горы, на Ай-Петри снег бывает. Но в этом году засушливый сезон, неоткуда брать воду, чтобы перебрасывать в водохранилища", – отметил Куницын.

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Он подчеркнул, что Северо-Крымский канал сегодня, по сути дела, разрушен, потому что это ирригационное сооружение 6 лет не реконструируется и не поддерживается.

"Несмотря на построенные мосты, физически невозможно подать стометровую реку через Керчь-Еникальский канал, где Азовское море соединяется с Черным. Представляете, какие ирригационные сооружения надо построить? И запасов воды таких нет на Кубани. Есть еще вариант – строительство опреснительных сооружений морской воды, как Сингапур. Но это десятки миллиардов долларов, которых у России нет. Это очень дорогое удовольствие", – пояснил бывший глава правительства АР Крым.

"Поэтому я убежден, что единственный вопрос по Крыму, по которому Россия будет говорить – это вода. А за воду в Крыму они могут подвинуться по многим вопросам, в том числе и по Донбассу. Вода в Крым – это ахиллесова пята для России. Им ее неоткуда взять, кроме как из Днепра. Это серьезный козырь для Украины – один из немногих", – заключил Куницын.

"Ахиллесова пята России": Крыму спрогнозировали большие проблемы с водой

Информационное сопротивление

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина прекратила поставки днепровской воды на полуостров через Северо-Крымский канал после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

  • В августе 2019 года так называемые "власти" аннексированного Крыма заявили о желании вступить в переговоры с Украиной о поставках воды из Днепра. "Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ", – объяснили оккупанты.

  • Для обеспечения населения питьевой водой на полуострове пробурили около 3 тыс. артезианских скважин.

  • Осень 2019 года в Крыму была крайне засушливой. На протяжении четырех месяцев полуостров оставался без дождей. Высохло много рек, водохранилища мелеют.

  • Во время визита в аннексированный Крым президент России Владимир Путин признал проблему водоснабжения полуострова. "Еще нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался", – сказал он.

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Темы
Аннексия Крыма Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Сергей Куницын
Место
Украина
Теги
Крым без воды Крым Крымский канал Новости Крыма
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Юг Руси
Юг Руси
"Это может стать важным козырем Украины в противостоянии с Россией." - какие "козыри"??? Расхерачат ваши шлюзы "Калибрами", а потом будете "козырять"! От жеш дбл бл )))
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Кор Павел
Кор Павел
Останется забить на сельское хозяйство на равнине
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Смотрел веб камеры: не валяются обезвоженные трупы по улицам крымских городов. Откуда вонючий вислоухий блохер может знать сколько у России денег есть или нет?
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