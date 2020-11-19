Агроолигархи добиваются снижения НДС, превращая Украину в сырьевой придаток, – блогер

Агроолигархи добиваются снижения НДС на свою продукцию, что в перспективе сделает Украину сырьевым придатком.

Такое мнение высказал журналист и блогер Михаил Шнайдер в Facebook.

"Как мы видим в СМИ, развернулась новая атака на главу комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниила Гетьманцева. Якобы связанная с протестами ФЛП, а на самом деле – с аграрным лоббизмом. Камнем преткновения стал законопроект №3656, касающийся снижения ставки НДС для аграриев с 20% (общей для всех) до 14%. Делается это якобы для того, чтобы упразднить "скрутки" на возврате НДС с экспорта агропродукции. Но почему снижение ставки должно снизить желание агротрейдеров скручивать НДС? Мало того – добавятся новые схемы. Например, махинации с кодами продукции, чтобы не подпадающие под действие закона товары можно было реализовать по сниженным ставкам", – предположил Шнайдер.

Он подчеркнул, что выгодно принятие этого законопроекта лоббируют нардеп Олег Кулинич и его группа "Довіра".

"Примечательными товарами в "льготном" списке законопроекта являются семена подсолнечника и других масличных культур. А кто у нас главный "подсолнечный" латифундист? Правильно – Андрей Веревский и его "Кернел". Именно он имеет огромное влияние на депутатскую группу "Довіра", которая и лоббирует законопроект №3656 вместе с "За мабутнє". Тогда, особым рвением отличился депутат Олег Кулинич. Глава депгруппы "Довіра" Кулинич, сам аграрий, и вовсе был ранее помощником владельца "Кернела" в бытность того нардепом", – напомнил журналист.

По его словам, именно Кулинич и глава "За майбутнє" Игорь Палица инициировали постановление об отставке Гетьманцева с поста главы комитета. Ведь тот выступил категорически против законопроекта №3656 и призвал членов комитета не поддерживать его.

"И у него было большинство поддержки, но в дело вмешались уже упомянутые лоббисты. Депутатов комитета под давлением и уговорами убедили документ поддержать. Конкретный итог этих интриг и махинаций на данный момент – сбор подписей за то, чтобы "сбить" Гетьманцева, проявившего принципиальность в этом вопросе. Ну а возможный итог в случае принятия законопроекта №3656 – бюджет Украины ежегодно будет терять 7 млрд грн, которые раздерибанят между собой владельцы агрохолдингов. Перерабатывающая промышленность не выстоит, так как выгоднее будет продавать сырье, и в конце концов мы превратимся в сельскохозяйственный сырьевой придаток. И вот тут я очень жду реакцию фракции "Слуга народа", относительно попытки Палицы и компании снять Гетьманцева со стратегической должности." – резюмировал Шнайдер.