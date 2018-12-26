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Агрессия против Украины в море: Порошенко пригрозил России новым ударом

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит санкции против России за ее агрессию в Керченском проливе.

Такое заявление глава государства сделал во время срочного заседания СНБО в среду, 26 декабря. По его словам, в расширенный санкционный список Украины попадут депутаты нелегитимной Государственной думы РФ.

"СНБО рассмотрит санкции против РФ за агрессию в Керченском проливе и организацию фейковых "выборов" на оккупированной части Донбасса", - передал слова президента его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Twitter.

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Тема
Обострение в Азовском море
Место
Украина
Теги
СНБОсанкции Россия
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Где бы узырить предыдущие удары алкаша диабетика
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
ВСЕ на Выборы! СНосим ОПГ Порошенко на ЗОНУ!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Порошенко пособник Путина! граница должна быть давно закрыта но порошенко проджолжает торговать с россией и снабжает ее валютой за которую Путин ведер войну против Украины и убивает наших солдат!
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