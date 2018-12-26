Агрессия против Украины в море: Порошенко пригрозил России новым ударом

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит санкции против России за ее агрессию в Керченском проливе.

Такое заявление глава государства сделал во время срочного заседания СНБО в среду, 26 декабря. По его словам, в расширенный санкционный список Украины попадут депутаты нелегитимной Государственной думы РФ.

"СНБО рассмотрит санкции против РФ за агрессию в Керченском проливе и организацию фейковых "выборов" на оккупированной части Донбасса", - передал слова президента его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Twitter.

РНБО розгляне санкції проти РФ за агресію в Керченській протоці та організацію фейкових "виборів" на окупованій частині Донбасу - П — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 26 декабря 2018 г.

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