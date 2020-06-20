Аграрии под Кабмином требовали не вводить пошлины на импортное топливо

Аграрии протестовали под Кабмином против введения пошлин на топливо

Под Кабинетом Министров Украины в пятницу, 19 июня, сотни аграриев собрались на митинг. Главное требование участников протеста – не вводить таможенные пошлины и квотирование на импортные дизельное топливо и сжиженный газ. Об этом сообщает издание "Украинские новости".

Аграрии под Кабмином протестовали против пошлин на импортное топливо ukranews.com

Как сообщил корреспондент издания, во время акции планировали задействовать трактор, но его не пропустила полиция - заблокировала возле стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Акция прошла под лозунгами: "Нет – пошлине и квотам на импортное топливо" и "Нет – обогащению олигархов за счет обычных людей". В ней приняли участие фермеры из разных областей Украины, недовольные инициативой введения пошлины или квотирования на импортные ДТ и СПГ.

Аграрии под Кабмином протестовали против пошлин на импортное топливо ukranews.com

По словам митингующих, от этого не только фермеры потеряют до 3 млрд гривен, но и простые украинцы больше заплатят за продукты, которые неизбежно подорожают.

"Это скажется в конце концов на внутренних ценах на базарах, на покупателях - чем будет дороже наша продукция, тем меньше ее будут покупать", – отметил президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Николай Стрижак.

Представители аграриев отметили, что введение пошлины – это дело рук монополистов.

"В последнее время принимаются решения межведомственной комиссии, которые направлены просто на создание монопольного рынка отечественными олигархами", – заявила заместитель председателя "Аграрного союза Украины" Жанетта Емельянова.

Аграрии под Кабмином протестовали против пошлин на импортное топливо ukranews.com

Участники акции передали обращение на имя премьер-министра Денису Шмыгалю и министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства с требованием не допустить введения специальных пошлин или квот на импортное дизтопливо и сжиженный газ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в январе 2020 года "Укртатнафта" совместно с "Нефтегазом" подали жалобу в Межведомственную комиссию по международной торговле (МКМТ), требуя ввести пошлины на импорт ДТ и СПГ на уровне 8,46% с ежегодным повышением до 25,4% до 2024. По оценкам НАУ введение пошлин сделает закупочные цены на ДТ и СПГ в Украине самыми высокими в Европе, разрушит устойчивую систему нефтепродуктообеспечения, экономика Украины будет терять около 11 млрд гривен в год.