Агитация Порошенко и Зеленского: сколько потратили кандидаты в президенты

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко потратил на агитацию перед вторым туром выборов почти 97 миллионов гривен за неделю.

В то же время его оппонент Владимир Зеленский за соответствующий период потратил 50,4 миллиона гривен, свидетельствует информация, опубликованная на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Период промежуточных финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов кандидатов на пост президента Украины – с 7 по 13 апреля 2019 года.

В НАПК подчеркнули, что в течение этого периода избирательный фонд Порошенко был сформирован за счет собственных средств кандидата в президенты – 99,9 миллиона гривен. Добровольные взносы в это время не осуществлялись.

При этом избирательный фонд Зеленского формировался исключительно за счет средств политической партии – 44,6 миллиона гривен. Добровольные взносы в это время также не осуществлялись.

"По результатам анализа промежуточных финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов указанных кандидатов, нарушений соответствия представленных финансовых отчетов информации, полученной от банков, не установлено", – резюмировали представители Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 марта в Украине состоялся первый тур выборов президента Украины.

Во второй тур, который состоится 21 апреля, прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Перед днем тишины, 19 апреля в 19:00 должны состояться дебаты кандидатов на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

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