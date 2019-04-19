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Агитация Порошенко и Зеленского: сколько потратили кандидаты в президенты

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Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко потратил на агитацию перед вторым туром выборов почти 97 миллионов гривен за неделю.

В то же время его оппонент Владимир Зеленский за соответствующий период потратил 50,4 миллиона гривен, свидетельствует информация, опубликованная на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Период промежуточных финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов кандидатов на пост президента Украины – с 7 по 13 апреля 2019 года.

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В НАПК подчеркнули, что в течение этого периода избирательный фонд Порошенко был сформирован за счет собственных средств кандидата в президенты – 99,9 миллиона гривен. Добровольные взносы в это время не осуществлялись.

При этом избирательный фонд Зеленского формировался исключительно за счет средств политической партии – 44,6 миллиона гривен. Добровольные взносы в это время также не осуществлялись.

"По результатам анализа промежуточных финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов указанных кандидатов, нарушений соответствия представленных финансовых отчетов информации, полученной от банков, не установлено", – резюмировали представители Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 марта в Украине состоялся первый тур выборов президента Украины.

Во второй тур, который состоится 21 апреля, прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Перед днем тишины, 19 апреля в 19:00 должны состояться дебаты кандидатов на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

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АльфаЦентавраВещает ЖовтоБлакитная
АльфаЦентавраВещает ЖовтоБлакитная
Пороху и вазелину не все равно на простых смертных, поэтому они тратят деньги на всякую шляпу, а не на них. СУГС!
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Откуда у политической партии появившейся из ниоткуда буквально вчера 44ю6 миллиона гривен? Какой добрый дядя подарил?
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