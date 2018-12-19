"Аферисты со стволами": Пашинский задумал многомиллионную аферу

Народный депутат от Народного фронта Сергей Пашинский и нардеп от Блока Петра Порошенко Иван Винник готовятся выкупить имущество оборонного предприятия в 10 раз дешевле его стоимости.

Как сообщается на сайте D ubinsky.pro, после введения военного положения, Пашинский и его партнер Винник решили "рейдернуть" еще два объекта, которые входят в концерн "Укроборонпром".

Цель "распильщиков оборонки" ― ГП "КАРЗ", который в рамках санации проводит реализацию нежилых объектов и земли по заниженным в 10 раз ценам. Что позволит Пашинскому и Ко заработать до 10 млн долларов только на земле завода.

Торги назначены на 28 декабря 2018 года. И там связанные с Пашинским компании попытаются представить покупку КАРЗа, как производственную необходимость для выполнения заказов по производству бронеавтомобилей "Варта".

Сергей Пашинский Лига.нет

Государственный "КАРЗ" ("Киевский автомобильный ремонтный завод") относится к предприятиям ВПК Украины, которое осуществляет ремонт и переоборудование автомобильной и специальной техники для нужд Министерства обороны Украины.

До декабря 2010 года "КАРЗ" принадлежал Министерству обороны Украины, но после создания государственного концерна "Укроборонпром", завод был включён в состав этого концерна.

17 февраля 2014 года в отношении "КАРЗ" принято решение о признании предприятия банкротом и открыта ликвидационная процедура. Что открывает широкие возможности для дерибана. Поскольку предприятие "КАРЗ" было создано ещё во времена УСРС ― военные не придавали особого внимания таким "мелочам", как регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества или землеотвода. В результате, на сегодняшний день более 70% имущества не "КАРЗ" ― не "бьется" по реестрам.

Это дает возможность произвести очень несложную аферу, как раз в стиле Пашинского-Винника ― оценить за копейки имущество, и выставить его на торги во время процедуры банкротства, которое осуществляется под контролем указанных товарищей.

Иван Винник 112

На сегодняшний день у "КАРЗ" существует кредиторская задолженность в размере 13,08 млн. гривен, в связи с чем инициируется "контролируемая" процедура банкротства, и "свой" оценщик проводит необходимую оценку имущества, по заниженной цене.

Согласно Акта Государственной финансовой инспекции в г. Киеве от 20 марта 2014 года №072―30 / 532 по ГП "КАРЗ" установлено, что на 30 ноября 2013 года общая стоимость активов составила – 110,8 млн. гривен, в том числе материальные активы в сумме 80,4 млн. гривен.

Имущество КАРЗа выставляется на торги, но не на электронных площадках "СЕТАМ" или "Прозорро", поскольку были бы сотни желающих ― а на товарной бирже. Благодаря таким действиям происходит:

― минимальная огласка о продаже такого имущества;

― публикация объявления в газете о аукционе, которую можно выкупить прямо в типографии (либо разместить объявление на сайте ВХСУ, среди тысячи прочих объявлений).

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Даже если кто―то узнает о аукционе, и захочет принять в нем участие, то его сразу остановит целевое назначение земли – под оборону, которая указана в Геокадастре (на самом деле назначение земли для будущего победителя будет изменено).

Таким образом имеем на выходе аукцион, в котором примут участие только свои компании. После чего, на основании протокола аукциона в центре предоставления административных услуг (ЦПАП) регистрируется право собственности на объекты недвижимости. Далее происходит регистрация документов в КМДА –договор аренды/cвидетельство права собственности на участок (для обслуживания объектов, расположенных на участке).

КАРЗ, на сегодняшний день, реализует два разных имущественных комплекса через товарную биржу "Українська спецiалiзована лiсова бiржа".

Первый ― аукцион по продаже имущества государственного предприятия "КАРЗ". На данном аукционе выставляется недвижимое имущество, комплекс зданий и сооружений базы отдыха "Озерце" (г. Киев, Столичное шоссе, 26), в количестве 35 единиц и общей площадью 860 м.кв. Земля, на которой размещена база отдыха, будет передана в аренду покупателю. Общая площадь земли в предложении не указывается.

Начальная стоимость данного лота составляет 2,3 млн. гривен. Аукцион состоится 29 декабря 2018 года. Средняя стоимость земли в данном районе составляет примерно 5 тыс. долларов за 1 сотку, или же 140 тыс. гривен. Рыночная стоимость 1 кв.м. по данной локации колеблется от 5 до 40 тыс. гривен, без учета стоимости земли.

Таким образом, по самым скромным подсчетам, стоимость домиков по рыночной цене 4,3 млн. гривен, что в 2 раза превышает стоимость данного лота на бирже.

На другом аукционе продается имущество "КАРЗа", состоящее из 20 нежилых объектов, общей площадью 11,4 тыс. м.кв. по адресу г. Киев, ул. Василенко, 1. Территория, на которой размещены объекты, принадлежит "КАРЗу", на праве постоянного использования землей. И занимают территорию на 9,8 Га, а значит полностью перейдут во владения новому собственнику.

Если проанализировать стоимость земли близлежащих объектов, то можно обнаружить что, к примеру участок площадью 27 соток, который расположен в 1 км от сооружений "КАРЗ", предлагают по цене 22,4 млн. гривен. Либо другой участок, площадью 14 соток, выставлен на продажу по цене 4,2млн. гривен.

Таким образом, стоимость земли со строениями по минимальным подсчетам составит 280 тыс. гривен за 1 сотку, или 280 млн. гривен (10 млн. долларов США). Реально же заявленная стоимость данного лота составляет 29 млн. гривен, и в 10 раз меньше ее рыночной стоимости.

Данный аукцион также должен состоятся 28 декабря 2018 года. Таким образом весь процесс связанный с банкротством и санацией предприятия вполне логичный – "дерибан" активов КАРЗа.

Глава Комитета ВР по обороне Сергей Пашинский и его заместитель ― депутат БПП Иван Винник якобы интересуются КАРЗ в рамках своего бизнеса по производству бронированных автомобилей для ВСУ.

В частности, у ООО "Украинская бронетехника" наличествует госгарантия на 272 млн гривен при уставнике в 11,8 тыс. гривен. За эти деньги компания должна произвести и поставить в армию и силовикам бронеавтомобиль "Варта".

Этот броневик родился в 2015 году на предприятии "Укрглавпак", созданном в начале 2000―х Ириной Пинчук. Всё это время фирма специализировалась на производстве тары из пластмассы и оптовой торговле ею, но в июне 2015 сменила профиль и занялась бронетехникой. При этом название компании было сменено на "Украинская бронетехника".

Уставной капитал фирмы составил 11 800 грн., общее количество работников – 30 человек (таковым оно остается и по сей день). Автосборка сейчас является самым слабым местом детища Пашинского, так как сборка "Варта" осуществляется на основе базового шасси – белорусского МАЗ―5434, машины, разработанной в 1959 г., разработанной как лесовоз (не находите теперь забавным продажу КАРЗ через лесную биржу?).

Также этот недостаток не только технический, но и политический, т.к. МАЗ―5434 комплектуется российским двигателем ЯМЗ―236 производства Ярославского Моторного Завод.

Так что, на первый взгляд, чтобы сохранить возможность для выполнения заказов – Пашинскому очень нужны собственные мощности. Но это, скорее всего, только ширма.

А на самом деле сделка по приватизации активов КАРЗ рассматривается им и Винником исключительно как способ отжать землю в центре Киева для последующих строительных проектов.

Как ранее писал OBOZREVATEL народный депутат Сергей Пашинский является партнером российского олигарха Павла Фукса по азартному бизнесу в Украине. Как известно, данный миллиардер провернул хитрую коррупционную схему с долгами Киевского метрополитена.

В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн пошли непосредственного в карман путинского миллиардера.

После ряда резонансных публикаций в нашем издании, Фукс начал давить на OBOZREVATELи развернул черную дискредитационную кампанию против главы редсовета СМИ Михаила Бродского.

В частности, он начал размещать заказные лживые материалы на низкопробных сайтах, банерную рекламу, а также планировал разгонять дезинформацию с проплаченных бордов.

Для реализации своего плана Фукс привлек активиста "Дорожного контроля" и блогера Андрея Дзиндзю. Тот, выполняя указки своего покровителя, нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского, также присоединился к распространению лживой информации о Бродском в сети. проезда на 3 грн, из которых 2 грн пошли непосредственного в карман путинского миллиардера.

Узнав обо всех попытках дискредитации со стороны Фукса, Бродский заявил, что будет защищать репутацию от провокаций Фукса в суде.