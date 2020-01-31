Во Львове разоблачили масштабную квартирную аферу на 50 млн гривен

Киберполиция разоблачила во Львове застройщика, который провернул мошеннические схемы на 48 миллионов гривен.

Для продажи квартир аферист создал сайт, на котором размещалась информация о планировании квартир и визуализация дома. Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

Цена квартиры, установленная застройщиком, была значительно ниже средней рыночной. Обязательным условием покупки была 100% предоплата.

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Для работы с клиентами была организована работа трех офисов во Львове, где застройщик заключал договоры купли-продажи с клиентами.

Фактически строительство началось, но на определенном этапе было заморожено. Таким образом пострадали около сотни граждан, вложив деньги, они не получили обещанных квартир. Злоумышленнику удалось заработать более 48 миллионов гривен.

Киберполиция провела обыски по месту расположения офисных помещений и в доме фигуранта. По результатам изъяты документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность.

Директору уже объявлено о подозрении в мошенничестве. Ему грозит до 12 лет заключения и конфискация имущества.

Цена квартиры, установлена застройщиком, была значительно ниже средней рыночной. Обязательным условием покупки была 100% предоплата

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как аферисты воруют деньги с карт украинцев. Также эксперты объяснили, как обезопасить себя от мошенников.

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