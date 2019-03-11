Афера на $3 млрд: в США поймали главу международной криптовалютной пирамиды

В США задержали гражданина Болгарии Константина Игнатова по делу о финансовой пирамиде OneCoin, жертвами которой стали 3 миллиона человек.

После задержания в аэропорту Лос-Анджелеса глава компании OneCoin Ltd предстал перед судом и был арестован, сообщается на сайте прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.

В деле также фигурирует его сестра Ружа Игнатова – она является основателем OneCoin и остается на свободе. Ее обвиняют в мошенничестве с использованием средств коммуникации, мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег.

По данным следствия, Игнатова основала OneCoin в 2014 году и руководила компанией до 2017 года, после чего компанию возглавил ее брат.

Основная бизнес-модель OneCoin заключалась в продаже образовательных пакетов по криптовалютному трейдингу. Участники проекта получали реферальные комиссии за привлечение новых лиц и продажу пакетов.

При этом в прокуратуре Южного округа Нью-Йорка отмечают, что представители OneCoin сообщали своим жертвам недостоверную информацию, в частности, что криптовалюта майнится при помощи принадлежащих компании серверов, хотя в действительности никакого майнинга не велось.

В результате из-за аферы с финансовой пирамидой пострадали 3 миллиона человек по всему миру. По данным отчетов, полученных в ходе расследования, выручка OneCoin в 2014–​2016 годах составила 3,4 млрд евро, а прибыль – 2,2 млрд евро.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее организаторы крупнейшей в Китае криптовалютной пирамиды I Am a Clown (IAC) специально оборудовали виллу для хранения похищенных средств.

IAC должен был стать площадкой для разработки масштабной социальной сети, основанную на технологии блокчейн, Big Data и искусственном интеллекте. Действуя по классической схеме Понци, представители компании просили инвестировать в проект криптовалюту, взамен обещая огромный доход.

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