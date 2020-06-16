Аэропорт Жуляны отменил все международные рейсы: украинцы разгневаны
Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) отменил все регулярные международные пассажирские авиарейсы до 03:00 17 июня.
Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в Facebook. Отмечается, что такие меры связаны с продолжением карантина в Киеве.
"Международный аэропорт "Киев" не обслуживает регулярные международные пассажирские рейсы до 03:00 по местному времени 17.06.2020 в связи с продолжением действия карантина COVID-19 в Киеве, согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 392 от 20.05.2020 года. Внимательно следите за расписанием рейсов и уточняйте информацию у представителей авиакомпаний", – говорится в сообщении аэропорта.
На сайте аэропорта в графике отменены все международные рейсы. Осуществляются только полеты внутри страны.
Пока неизвестно, состоится ли следующая отсрочка после 17 июня. Правительственное постановление №392, на которое ссылается аэропорт, не позволяет городам с высоким уровнем заражения, в том числе Киеву, запускать международное авиасообщение до 22 июня.
На странице аэропорта опубликованы возмущенные отзывы пассажиров, получивших сообщение об отмене утренних рейсов только около часа ночи: "Скажите – спасибо! Нашему правительству – голову морочат... И пассажирам, и работникам аэропорта... А самолеты иногда летают так, как им не очень полезно (технически) стоять, как любому транспорту... Вылетают – на пролёт, без пассажиров!", "Шикарный сюрприз! Просто чудом увидели и остановили человека дома. Я представляю реакцию людей ночью приехавших и увидевших закрытые двери", "Какой все это бред, до 17.06, а потом, что ? Сколько можно со всем этим играться?", "А после 03:00 будут рейсы?", "Да как же они достали уже!!!", "Какого черта?".
Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июня Украина возобновила международное авиасообщение с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из нашей страны.
В то же время авиакомпания МАУ отменила почти все рейсы и продажу билетов до 1 августа.