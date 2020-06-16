Аэропорт Жуляны отменил все международные рейсы: украинцы разгневаны

Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) отменил все регулярные международные пассажирские авиарейсы до 03:00 17 июня.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в Facebook. Отмечается, что такие меры связаны с продолжением карантина в Киеве.

"Международный аэропорт "Киев" не обслуживает регулярные международные пассажирские рейсы до 03:00 по местному времени 17.06.2020 в связи с продолжением действия карантина COVID-19 в Киеве, согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 392 от 20.05.2020 года. Внимательно следите за расписанием рейсов и уточняйте информацию у представителей авиакомпаний", – говорится в сообщении аэропорта.

Аэропорт "Киев" отменил все рейсы

На сайте аэропорта в графике отменены все международные рейсы. Осуществляются только полеты внутри страны.

График полетов аэропорта "Киев"

График полетов аэропорта "Киев"

График полетов аэропорта "Киев"

Пока неизвестно, состоится ли следующая отсрочка после 17 июня. Правительственное постановление №392, на которое ссылается аэропорт, не позволяет городам с высоким уровнем заражения, в том числе Киеву, запускать международное авиасообщение до 22 июня.

На странице аэропорта опубликованы возмущенные отзывы пассажиров, получивших сообщение об отмене утренних рейсов только около часа ночи: "Скажите – спасибо! Нашему правительству – голову морочат... И пассажирам, и работникам аэропорта... А самолеты иногда летают так, как им не очень полезно (технически) стоять, как любому транспорту... Вылетают – на пролёт, без пассажиров!", "Шикарный сюрприз! Просто чудом увидели и остановили человека дома. Я представляю реакцию людей ночью приехавших и увидевших закрытые двери", "Какой все это бред, до 17.06, а потом, что ? Сколько можно со всем этим играться?", "А после 03:00 будут рейсы?", "Да как же они достали уже!!!", "Какого черта?".

Украинцы разгневаны отменой рейсов

Украинцы разгневаны отменой рейсов

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июня Украина возобновила международное авиасообщение с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из нашей страны.

В то же время авиакомпания МАУ отменила почти все рейсы и продажу билетов до 1 августа.