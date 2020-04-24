Аэропорт "Борисполь" теряет по 380 млн в месяц из-за коронакризиса: резервов почти не осталось

Международный аэропорт "Борисполь" вынужден сократить на 70% штат сотрудников из-за карантинных мероприятий, при этом финансовых резервов осталось на полтора месяца работы.

Об этом рассказал генеральный директор аэропорта Павел Рябикин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, ежемесячные потери "Борисполя" от вынужденной остановки авиасообщения составляют 380 млн грн. Для преодоления кризисной ситуации руководство аэропорта ведет переговоры о привлечении новых целевых кредитов от госбанков, а также ожидает предложений и подписания соглашений с различными коммерческими компаниями.

УНИАН

Рябикин также подчеркнул, что "Борисполь" остается единственным аэропортом, обслуживающим эвакуационные рейсы. Предприятие продолжает работу в круглосуточном режиме, обеспечивая все необходимое по нормативам для полноценной деятельности.

"К примеру, одна аварийно-спасательная команда должна иметь 74 человека круглосуточно", – отметил гендиректор аэропорта.

Однако 70% трудового коллектива аэропорта находятся в режиме простоя, получая меньше половины обычной заработной платы. Рябикин надеется, что правительство откроет программу возвратного финансирования на поддержание фонда оплаты труда.

Как сообщал OBOZREVATEL, Wizz Air сократил штат на 19% из-за карантина, партнеры и авиакомпании, которые обслуживаются в международном аэропорту "Киев" находятся на грани банкротства.

А вот немецкая авиакомпания Lufthansa, один из крупнейших европейских перевозчиков, теряет миллион евро каждый час из-за коронавируса.