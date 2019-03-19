"Адский" удар по России: Кремль может остаться без нефти 

Российская Федерация может сократить объемы добычи нефти на 40%. Из-за санкций использовать новые технологии для разработки новых месторождений они не могут, а старые быстро исчерпываются.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Сейчас россияне используют запасы легкодобываемой нефти. Добычу можно ввести за счет давления верхних пластов и насосов. Это самый простой способ, который не требует больших денежных вливаний и использования сложных технологий. Но проблема заключается в том, что эти запасы исчерпываются.

Санкции против России

Дальше либо объемы добычи будут резко сокращаться, либо нужно разрабатывать более сложные месторождения. Там придется использовать не вертикальное, а горизонтальное бурение. Кроме того, для нагнетания давления нужно использовать воду, а для объединения пластов – производить взрывы. Но технологий, которые нужны для такого бурения, у России нет. Она бы могла закупить детали и оборудование у западных стран. Если бы не санкции.

И если ничего не менять, то к 2035-му РФ может потерять 40% добычи нефти, заявил на форуме "Геологоразведка-2018" глава Росгеологии Роман Панов. Месторождения в Западной Сибири исчерпываются. А чтобы восполнить потери, нужны новые технологии.

Панов отметил, что такая ситуация "приведет к негативным последствиям для экономики в целом". Сейчас ежегодно РФ добывает до 600 млн тонн. А уже в обозримом будущем объемы могут провалиться до 350 млн тонн. Это приведет к тому, что Россия фактически исчезнет из списка главных экспортеров "черного золота".

Еще одна проблема – чтобы добывать нефть из "сложных" месторождений, нужно, чтобы ее стоимость была на уровне около $80 за баррель. А чтобы добывать "черное золото" на шельфе, цена и вовсе должна быть около $150. На данный момент один баррель стоит всего $67,75. В интервью российскому изданию Znak партнер агенства Rus Energy Михаил Крутихин заявил: "где-то после 2022-2023 годов начнется сокращение добычи нефти в России по причине санкций, а также из-за ухудшения качества оставшихся запасов". Сокращение, по его оценкам, будет идти примерно темпами по 2% в год.

В комментарии OBOZREVATEL аналитик "Альпари" Максим Пархоменко озвучил более пессимистичный прогноз. Мол, если ничего не изменится, нефтяная отрасль России может повторить судьбу Венесуэлы. Там за счет экспорта нефти еще несколько десятилетий назад получали сверхприбыль, а сейчас, после снижения мировых цен и в результате отсутствия необходимого количества инвестиций, переживают практически экономический коллапс.

"Санкции будут действовать и дальше, что и будет замедлять отрасль в целом и не давать ей развиваться дальше. В тоже время объем добычи нефти будет сокращаться, а без должного финансирования отрасль может стать, как в Венесуэле", – рассказывает Пархоменко.

Как сообщал OBOZREVATEL, участники соглашения ОПЕК+ (все члены ОПЕК и 11 независимых стран) настаивали на том, что Москва должна сократить добычу на 300 тысяч баррелей в день, а общий объем сокращения должен составить миллион баррелей в сутки. На фоне таких новостей стоимость нефти продолжает падать два дня подряд.

6-7 декабря в Вене проходит встреча участников соглашения ОПЕК+. На 7 декабря запланировано заседание с участием профильных министров всех стран.

Ранее Катар заявил о намерении выйти из состава Организации стран — экспортеров нефти с 1 января 2019 года. Соответствующее решение было принято после анализа Катаром возможностей укрепления своих позиций на мировой арене, заявил министр энергетики страны Саад аль-Кааби.

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