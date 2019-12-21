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21 декабря • обновлено в 09:13
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Администрация Трампа сорвала быструю оборонную помощь Украине

2.1т
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Администрация главы США Дональда Трампа требовала отказать Украине в быстром предоставлении военной помощи, которое было предусмотрено оборонным бюджетом.

Об этом сообщает The Washington Post. В противном случае чиновники угрожали демократам наложением вето президента.

Вето трампа спровоцировало бы отставку правительства США. Демократам во главе со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси пришлось согласиться на условия администрации Трампа и убрать пункт, который предписывал конкретные сроки предоставления помощи Украине.

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Пункт о предоставлении помощи Украине оказался одним из самых спорных. Согласно данным источников, в отношении него Белый дом "провел жесткую линию", дорабатывая закон о расходовании средств.

Администрация Трампа сорвала быструю военную помощь Украине

Администрация Трампа сорвала быструю военную помощь Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на субботу, 21 декабря, Трамп подписал оборонный бюджет США, который предусматривает помощь Украине и мощный удар по России.

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Автор
Екатерина Луговская
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Комментарии
15
11
Смешно
2
Интересно
7
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1
Трэш
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
А вот сейчас смешно было)))
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2
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Wick John
Wick John
Опять укро свиней вмокнули поросячим рылом в их де дерьмо
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6
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Весьмирсвами)
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6
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