Администрация Трампа сорвала быструю оборонную помощь Украине

Администрация главы США Дональда Трампа требовала отказать Украине в быстром предоставлении военной помощи, которое было предусмотрено оборонным бюджетом.

Об этом сообщает The Washington Post. В противном случае чиновники угрожали демократам наложением вето президента.

Вето трампа спровоцировало бы отставку правительства США. Демократам во главе со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси пришлось согласиться на условия администрации Трампа и убрать пункт, который предписывал конкретные сроки предоставления помощи Украине.

Пункт о предоставлении помощи Украине оказался одним из самых спорных. Согласно данным источников, в отношении него Белый дом "провел жесткую линию", дорабатывая закон о расходовании средств.

Администрация Трампа сорвала быструю военную помощь Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на субботу, 21 декабря, Трамп подписал оборонный бюджет США, который предусматривает помощь Украине и мощный удар по России.

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