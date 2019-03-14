''Не может получать в 4 раза больше'': Гройсман набросился на зарплату Коболева

Премьер министр Владимир Гройсман заявил, что новые условия контракта для главы НАК "Нафтогаз-України", предложенные Наблюдательным советом компании, близки к тем, которые требует правительство.

С таким заявлением он выступил во время рабочей поездки в Харьковскую область. Отметим, что новые условия контракта для главы НАК предусматривают снижение его оклада в два раза и лишение ежемесячных и квартальных премий.

"Он (Набсовет. – Ред.) внес предложения подписать новый контракт на новых условиях, которые достаточно близки к тому, что я требовал. Это одно из первых адекватных предложений, которые получило правительство от Наблюдательного совета. Будем это проговаривать для финализации решения", - заявил премьер.

Гройсман также добавил, что действующий контракт с Коболевым не будет продлен на действующих условиях.

"Не может менеджмент украинской компании получать в 4 раза больше, чем аналогичные компании в Европе. Более того, меня не интересует формальный контракт с зарплатой. В контракте должно быть записано, что менеджмент компании должен обеспечить с 1 января 2020 полноценное функционирование ГТС через анбандлинг и продлении контракта по транзиту газа с 2020 года. И второе - рост объема добычи газа", - подчеркнул глава правительства.

Андрей Коболев

Отмечается, что в действующей стратегии по добыче газа предусмотрено нарастить объемы до 18 млрд кубов, а на данный момент они составляют 15 млрд.

Он также прокомментировал информацию о том, что в Украине возможно получится избежать дальнейшего повышения цены на газ для населения.

"Правительство ограничило цену - она ​​не может быть больше 8,55 за кубометр. Если "Нафтогаз" сможет продавать дешевле - я это поддерживаю. Если они это сделают, я это поддерживаю и вперед. Но в предложении "Нафтогаза" может быть ловушка. Они предлагают отменить ограничения цены. И если мы отменим ограничения, завтра они придут и скажут, что цена выросла и должно быть (для потребителей) 10 или 11 грн. Я этого допустить не могу. У нас установлен предел - 8,55. Все, что ниже – полностью поддерживаю и даже требую. Чем дешевле продавать газ, тем лучше", – заключил Гройсман.

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