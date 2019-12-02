Цимбалюк озвучил газовый сценарий, которого Украине нужно избежать любой ценой

Команде президента Владимира Зеленского нужно избежать привязывание политических факторов к цене на газ, поскольку в таком случае Украине российское топливо обойдется слишком дорого.
"Надеюсь, что наша команда не создаст условия, что у нас снова будет один только поставщик. Это было бы абсолютным дебилизмом", – сообщил журналист Роман Цимбалюк в интервью "Єдності".
"Я не хочу российского дешевого газа. Это такая интересная субстанция, которая в конечном счете влияет на жизнь всей страны. Газ – это в первую очередь товар", – добавил он.
По его словам, украинская внешняя политика сейчас не артикулируется четко, поэтому надо смотреть не на слова, а на действия.
"Сейчас все сводится к тому, что чуть-ли не газ будет главной темой на саммите. Возможно, это и не плохо, потому что, понятно, что здесь договоренности нам нужны, транзит газовый нам нужен, и даже если мы будем покупать газ у РФ очень важна его цена и отсутствие политического фактора", – резюмировал журналист.
Журналист призвал команду президента не соглашаться на связывание политических факторов с ценой на газ
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина готова к остановке транзита российского газа, которая возможна с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.
Возможная остановка транзита российского газа через Украину будет иметь негативные последствия для украинской промышленности и рядовых потребителей.
Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.
Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.
"Нафтогазу" нецелесообразно отказываться от выигранных $ 3 млрд в суде против "Газпрома" ради скидки при покупке газа в России.
Украина не хочет "газовой войны" с Россией, но готовится к любому развитию ситуации – даже к полной остановке транзита.
28 ноября в Австрии представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Они стали первыми двусторонними переговорами с 2014 года, но не были заранее анонсированы.
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