Цимбалюк озвучил газовый сценарий, которого Украине нужно избежать любой ценой

Команде президента Владимира Зеленского нужно избежать привязывание политических факторов к цене на газ, поскольку в таком случае Украине российское топливо обойдется слишком дорого.

"Надеюсь, что наша команда не создаст условия, что у нас снова будет один только поставщик. Это было бы абсолютным дебилизмом", – сообщил журналист Роман Цимбалюк в интервью "Єдності".

"Я не хочу российского дешевого газа. Это такая интересная субстанция, которая в конечном счете влияет на жизнь всей страны. Газ – это в первую очередь товар", – добавил он.

По его словам, украинская внешняя политика сейчас не артикулируется четко, поэтому надо смотреть не на слова, а на действия.

"Сейчас все сводится к тому, что чуть-ли не газ будет главной темой на саммите. Возможно, это и не плохо, потому что, понятно, что здесь договоренности нам нужны, транзит газовый нам нужен, и даже если мы будем покупать газ у РФ очень важна его цена и отсутствие политического фактора", – резюмировал журналист.

Журналист призвал команду президента не соглашаться на связывание политических факторов с ценой на газ

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