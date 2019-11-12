Абсолютно невменяемо: в сети озвучили самые странные виды заработка

Пользователи Twitter рассказали о наиболее странных поступках, совершенных ради денег.

В частности, комментатор под ником GrowlyBiteBite заявила, что однажды продала свое грудное молоко, сообщает "Лента.ру".

Jennaru призналась, что переводила порнофильмы с английского языка на испанский. По ее словам, пришлось немало импровизировать, чтобы приукрасить диалог.

Пользователь goodgaljas отметил, что самым странным его поступком была работа за минимальную зарплату.

"Работал в общепите. Абсолютно невменяемо с моей стороны", – добавил ReportedWig.

Еще один комментатор признался, что работал 54 часа в неделю.

Юзер под ником JulesJustWrite рассказала, что за восемь долларов (около 200 гривен) в детстве съела кошачью еду.

Пользователи Twitter рассказали о наиболее странных поступках, совершенных ради денег

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть высмеяла переклички по зарплатам в "Л/ДНР".

В частности, за такими действиями заметили "государственных служащих" так называемых Л/ДНР – врачей, учителей и воспитателей.

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