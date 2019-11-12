Абсолютно невменяемо: в сети озвучили самые странные виды заработка

Пользователи Twitter рассказали о наиболее странных поступках, совершенных ради денег.
В частности, комментатор под ником GrowlyBiteBite заявила, что однажды продала свое грудное молоко, сообщает "Лента.ру".
Jennaru призналась, что переводила порнофильмы с английского языка на испанский. По ее словам, пришлось немало импровизировать, чтобы приукрасить диалог.
Пользователь goodgaljas отметил, что самым странным его поступком была работа за минимальную зарплату.
"Работал в общепите. Абсолютно невменяемо с моей стороны", – добавил ReportedWig.
Еще один комментатор признался, что работал 54 часа в неделю.
Юзер под ником JulesJustWrite рассказала, что за восемь долларов (около 200 гривен) в детстве съела кошачью еду.
Пользователи Twitter рассказали о наиболее странных поступках, совершенных ради денег
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть высмеяла переклички по зарплатам в "Л/ДНР".
В частности, за такими действиями заметили "государственных служащих" так называемых Л/ДНР – врачей, учителей и воспитателей.
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