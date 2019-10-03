"Абсолютно неприемлемо": "Нафтогаз" ответил Путину на предложение по газовым контрактам

Президент России Владимир Путин требует от Украины отказаться от победы в Стокгольмском арбитраже, что является абсолютно неприемлемым для НАК "Нафтогаз".

"Стокгольмский арбитраж решил, что из-за невыполнения условий текущего транзитного договора "Газпром" должен "Нафтогазу" выплатить компенсацию. Какой тогда смысл в контрактах, если одна из сторон может нарушать его условия и не нести за это никакой ответственности?" – пишет в Facebook исполнительный директор национальной акционерной компании Украины Юрий Витренко.

Также Путин заявил, что Россия готова подписать контракт на транзит газа по европейским правилам, но только если Украина их внедрит.

"Речь идет о европейских сетевых кодексах (балансировка, распределение мощностей, тарифы), которые должны быть внедрены НКРЭКУ (регулятором) в его нормативные акты (Кодекс газотранспортной системы, методология расчета тарифов на транспортирование), а также о соответствии отделения оператора ГТС и самого регулятора европейским правилам", – сообщил Витренко.

По его словам, есть версия, что российская сторона начала заявлять о том, что она готова на европейские правила только тогда, когда решила, что Украина не успеет эти правила внедрить до конца текущего транзитного контракта, то есть до конца года.

"Но... Есть даже несколько "но". Во-первых, украинское правительство и регулятор говорят, что Украина успеет внедрить европейские правила до конца года. Во-вторых, важно не забывать еще о третьем варианте – так называемые операции"своп". Этот вариант лучше продолжения текущего контракта, и он позволяет уже даже сейчас применить европейские правила этих операций", – резюмировал Витренко.

Россия требует от Украины отказался от победы в Стокгольмском арбитраже

Как сообщал OBOZREVATEL :

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