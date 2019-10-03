"Абсолютно неприемлемо": "Нафтогаз" ответил Путину на предложение по газовым контрактам

Президент России Владимир Путин требует от Украины отказаться от победы в Стокгольмском арбитраже, что является абсолютно неприемлемым для НАК "Нафтогаз".
"Стокгольмский арбитраж решил, что из-за невыполнения условий текущего транзитного договора "Газпром" должен "Нафтогазу" выплатить компенсацию. Какой тогда смысл в контрактах, если одна из сторон может нарушать его условия и не нести за это никакой ответственности?" – пишет в Facebook исполнительный директор национальной акционерной компании Украины Юрий Витренко.
Также Путин заявил, что Россия готова подписать контракт на транзит газа по европейским правилам, но только если Украина их внедрит.
"Речь идет о европейских сетевых кодексах (балансировка, распределение мощностей, тарифы), которые должны быть внедрены НКРЭКУ (регулятором) в его нормативные акты (Кодекс газотранспортной системы, методология расчета тарифов на транспортирование), а также о соответствии отделения оператора ГТС и самого регулятора европейским правилам", – сообщил Витренко.
По его словам, есть версия, что российская сторона начала заявлять о том, что она готова на европейские правила только тогда, когда решила, что Украина не успеет эти правила внедрить до конца текущего транзитного контракта, то есть до конца года.
"Но... Есть даже несколько "но". Во-первых, украинское правительство и регулятор говорят, что Украина успеет внедрить европейские правила до конца года. Во-вторых, важно не забывать еще о третьем варианте – так называемые операции"своп". Этот вариант лучше продолжения текущего контракта, и он позволяет уже даже сейчас применить европейские правила этих операций", – резюмировал Витренко.
Россия требует от Украины отказался от победы в Стокгольмском арбитраже
Как сообщал OBOZREVATEL :
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.
В ответ на это член правления российского газового монополиста, начальник департамента газового холдинга Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.
Позже Россия заявила, что готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но только "на экономически рентабельных условиях".
"Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хотела бы решить вопрос транзита газа с Россией, контракт на который заканчивается в конце 2019 года, уже в сентябре.
19 сентября Россия сообщила, что готова возобновить прямые поставки газа в Украину и заключить транзитный контракт по нормам ЕС.
Поставки газа в Европу через Украину, по словам министра энергетики РФ Александра Новака, могут возобновиться уже с 1 января 2020 года.
25 сентября стало известно, что Европа рассчитывает найти решение по организации транзита российского газа по территории Украины в октябре и договориться до конца года.
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