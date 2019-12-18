Абрамович остановил экспорт угля через Украину

Компания Evraz российского олигарха Романа Абрамовича остановила экспорт угля через территорию Украины.

У Абрамовича обратились к заместителю гендиректора РЖД Алексею Шило с жалобой, что им не согласовывают заявки о перевозке угля на станцию Ужгород и далее в Словакию и Венгрию в декабре 2019 года. Об этом сообщает "РБК".

Однако, по словам трех источников, близких к украинским экспедиторам, причина отказа в согласовании заявки Evraz заключается в том, что с 1 декабря назначен единственный экспедитор при транзите угля через территорию Украины.

В частности, им стала компания "Белказтранс Украина", связанная с белорусским олигархом Николаем Воробьем, и у нее пока нет договора с оператором "Укрзалізниця".

"РЖД в декабре отклоняет заявки компаний, ранее работавших по сопровождению грузов через Украину. Дело в том, что правительство России назначило единственным экспедитором компанию "Белказтранс Украина", у которой пока нет договора с "Украинской железной дорогой", в этом и причина приостановки транзита", — заявил гендиректор Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктор Берестенко.

Компания Evraz российского олигарха Романа Абрамовича остановила экспорт угля через территорию Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что российская компания "Транснефть" заплатит около 1,7 млрд долларов "Укртранснафте" за транспортировку сырья по территории Украины.

Контракт будет действовать с 1 января 2020 года по 1 января 2030 года.

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