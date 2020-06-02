Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле – СМИ

Российский бизнесмен Роман Абрамович осуществил самую дорогую сделку на рынке жилой недвижимости Израиля.

Об этом сообщает Globes. По данным издания, Абрамович приобрел виллу площадью 3 тысячи квадратных метров на участке земли в 0,95 гектара в курортном городе Герцлия, расположенном в 15 км к северу от Тель-Авива.

Сумма сделки оценивается в 226 млн шекелей (64,5 млн долларов). Сделка была заключена в январе 2020 года. В 2019 году Абрамович арендовал эту виллу с возможным правом выкупа.

Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле en.globes.co.il

Ранее недвижимость принадлежала миллиардеру Алану Говарду. В 2006 году он купил два участка в Герцлии, объединил их и построил на их территории два дома (основной площадью две тысячи квадратных метров и гостевой площадью тысяча квадратных метров). Недвижимость находилась в продаже два года, Говард намеревался выручить за нее 100 млн долларов.

Это уже третий объект недвижимости, приобретенный Романом Абрамовичем в Израиле. В 2015 году он купил за 104 млн шекелей (29,7 млн долларов) участок земли с отелем площадью 1,5 тысячи квадратных метров в историческом центре Тель-Авива. В прошлом году Абрамович приобрел в городе еще одно здание площадью 6,5 тысячи квадратных метров. Сумма сделки составила 200 млн шекелей (57,3 млн долларов).

В 2018 году стало известно, что Роман Абрамович получил паспорт Израиля. Бизнесмен занимает 10-е место в рейтинге богатейших россиян, составляемом Forbes. Его состояние оценивается в 11,3 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Абрамович, который владеет клубом "Челси", занял 25-е место в списке самых ненавистных людей в футболе.