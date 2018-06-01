Абонплата, штрафы и отключения: украинцев ждет сюрприз с коммуналкой

Не платишь за коммуналку – не пользуешься водой и электроэнергией, просрочил платеж хоть на один день – заплати пеню. Такие нововведения прописаны в законе "О жилищно-коммунальных услугах", который вступает в силу 10 июня. Кроме того, всех украинцев обяжут установить счетчики, а на воду и отопление могут ввести плату за абонентское обслуживание (абонплату).

OBOZREVATELразобрался, как и когда в Украине изменятся коммунальные правила.

Счетчики и пеня

Закон фактически создает новые правила игры для поставщиков коммунальных услуг и простых украинцев. Главные новшества закона: все должны считать по счетчикам, поставщик имеет право проверять счетчики, обслуживать дом может управитель, а не ЖЭК. Кроме того, в документе появилось такое понятие как "плата за абонентское обслуживание". Это деньги, которые поставщик тратит на распределение коммунальной услуги, обслуживание приборов и т.д. Абонплату могут ввести на воду и отопление.

К слову, в некоторых городах Украины уже несколько лет начисляют абонплату на тепло. Зимой отопление дешевле, но часть на "содержание инфраструктуры" (абонплату) нужно платить круглый год.

"Плата за абонентское обслуживание - сумма, которую потребитель платит исполнителю коммунальной услуги по индивидуальному договору о предоставлении коммунальных услуг в многоквартирном доме (кроме услуг по поставке газа и электроэнергии)", - поясняется в принятом законе.

Определить размер абонплаты должно правительство, однако чиновники до сих пор этого не сделали. Чтобы закон полноценно заработал, Кабмин должен разработать и утвердить 11 документов. Так как за полгода эту работу не сделали, скорее всего, полноценно закон летом не заработает.

Согласно новому закону, потребитель обязан заключать договор с поставщиком, своевременно оплачивать коммуналку, следить за счетчиками, впускать в свое жилье исполнителей коммунальной услуги. В то же время поставщику разрешили отключать коммуналку в том случае, если потребитель не платит. Предупредить об этом нужно за 30 дней. Если этого времени хватит, чтобы должник реструктуризировал долг или оплатил его, коммунальные услугу отключать не будут. Если ничего не изменится – квартиру могут отключить, например, от воды.

"Исполнитель коммунальной услуги (кроме услуг по поставке и распределению электрической энергии и природного газа) имеет право ограничить (прекратить) предоставление соответствующей коммунальной услуги", - говорится в законе. В то же время, если поставщик предоставляет некачественные услуги, он обязан сам пересчитать их стоимость.

Как уже писал OBOZREVATEL, если зимой из-за неутепленных труб температура воды из-под горячего крана составляет 45 градусов (норма - от 50 градусов), вместо насчитанных 800 грн за коммунальную услугу можно заплатить всего 560 грн. Согласно закону "О жилищно-коммунальных услугах", температура в отапливаемой квартире должна составлять 20 градусов тепла. За каждый градус ниже нормы суммы в платежках должны сокращаться на 5%. Если же в квартире меньше 12 градусов тепла, платить за отопление не нужно.

Неприятное нововведение – пеня в размер 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки начиная с 21 числа. Так, если пришел счет за коммуналку в размере 1000 грн, но заплатить с опозданием на 30 дней, счет увеличится на 3 грн.

Что грозит коммунальным должникам

Компании, которые продают тепло, воду и электроэнергию, имеют право подавать в суд на должника. И если долг крупный, исполнительная служба может арестовать в счет задолженности любое имущество, даже квартиру. К примеру, несколько лет назад квартиру за долг в размере 50 тыс. грн продали в Луцке. Недвижимость ушла "с молотка" за 446 тыс. грн, часть этой суммы забрали в счет долга, остальное – вернули семье.

Как рассказали OBOZREVATEL в КГГА, в столице есть ОСМД, в которых управляющая компания упорно не платит за "ток". Если собирается крупная сумма, от электроэнергии могут отключить всю многоэтажку.

Чаще всего справляться с неплательщиками пытаются в досудебном порядке: звонят, выясняют, почему не платил, предлагают рассрочить платежи. Но если это не помогает, а долг продолжает накапливаться, то коммунальщики могут пойти в суд.

Напомним, украинцы задолжали за коммуналку 32,9 млрд грн, только в этом году задолженность выросла на 14%. Эксперты говорят: традиционно в отопительный сезон долги накапливают, а летом и весной, когда не нужно платить за отопление, погашают их. Злостные неплательщики есть даже среди жильцов дорогих домов в центре столицы.