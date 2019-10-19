"А теперь скандал": экс-депутат Госдумы рассказал, что делать с российским бизнесом в Украине

Верховная Рада должна национализировать российские предприятия в Украине, связаны с оборонным комплексом, иначе бессмысленно потом возмущаться и говорить, "какой же это кошмар".

Так бывший депутат Госдумы Илья Пономарев прокомментировал OBOZREVATEL скандальное расследование "Схем" о том, что "дочка" компании Rusal российского олигарха Олега Дерипаски добывает в Украине кварцит, а потом использует его для нужд российской оборонки.

По словам журналистов, несмотря на формальный выход россиян из украинского бизнеса, некоторые из них остались работать здесь под вполне легальным прикрытием. Среди них Олег Дерипаска, который входит в ближайший круг президента России Владимира Путина и который с мая 2018 года находится под санкциями СНБО.

По информации "Схем", еженедельно на российские заводы отправляют сотни тонн кварцита, что составляет почти весь годовой объем добычи. Одно из предприятий, Кремний-Урал, которое принадлежит Дерипаске, является участником программ государственного оборонного заказа России. Его клиент – Конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова – ведущая организация оборонного комплекса России.

Олег Дерипаска oi5.ru

"Тут вопрос какой – "Русал" нарушает сейчас хоть какой-то украинский закон? Ответ – нет, не нарушает. Вопрос – хорошо, что какая-то российская компания покупает сырье для российской армии? Ответ – очевидно, что плохо. Нужно подумать, каким образом изменить регулирование, чтобы, с одной стороны, люди не потеряли рабочие места, а с другой – чтобы не наносился ущерб по обороноспособности. Все предыдущие пять лет войны никому в голову не приходило это сделать. Теперь нужно или национализировать российские предприятия в Украине, связаны с оборонным комплексом, иначе бессмысленно поднимать руки к небу и говорить "какой кошмар", – сказал Пономарев.

По его словам, вполне возможно, что на верхнем уровне могли не знать о том, что компании Дерипаски добывают в Украине кварцит, ведь это ископаемое не является ни стратегическим, ни уникально полезным.

"Если российские компании откажутся от его добычи в Украине, я вас уверяю, они будут добывать его где-нибудь в России, просто стоимость будет чуть повыше. Поэтому сверху никто ничего не знал, плюс общий бардак, а на местах кто-то мог быть в доле с товарищами и тем самым обеспечивал неприкосновенность. Ну а теперь скандал. Думаю, какие-то выводы будут сделаны", – подытожил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат от партии "Слуга народа" Андрей Герус продавил правку в закон об электроэнергии, которая уже с 1 октября позволила закупать "ток" у агрессора. Это фактически возвращает Украину в зависимость от России.

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