"А шо там Пашинский?" В громком деле СБУ о оружии для армии нашли след Кремля

К организации схемы, в рамках которой СБУ расследует возможную работу экс-заместителя министра экономики Юрия Бровченко на спецслужбы РФ, может быть причастен экс-нардеп Сергей Пашинский.

Об этом заявил глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, передает "Украинская правда". По его словам, обыватели могут удивиться, "как связаны Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства и артиллерия".

Юрий Бровченко и Сергей Пашинский

"17 октября СМИ облетела новость, что СБУ расследует возможную работу Юрия Бровченко на спецслужбы РФ для срыва производства 152 мм снарядов для артиллерийской системы "Гиацинт". Все дело в том, что последние 5 лет Украину готовили к скрытой капитуляции благодаря хаотическим хищениям и уничтожению артиллерийских, бронетанковых, авиационных и других заводов в Украине", – отметил Каневский, который в своей колонке решил расписать нюансы громкого дела.

Эксперт напомнил, что Минэкономики в течение последних лет закупало за бюджетные средства оборудование для изготовления оружия через собственное предприятие "Украинский центр "Безопасность". Ответственным за данное направление как раз и был Юрий Бровченко в должности заместителя министра экономики в 2016 – 2019 годах, утверждает Каневский. Эксперт напомнил, что в то время управленческая верхушка ОПК состояла из следующих лиц:

на вершине Петр Порошенко, который определял стратегическое развитие всего ОПК;

его близкий друг Олег Гладковский координировал оборонное производство на должности в СНБО;

парламентский контроль за ОПК осуществлял Сергей Пашинский;

за реализацией оборонного заказа присматривал Юрий Бровченко.

"То есть, до недавнего времени Бровченко был влиятельным лицом, от которого зависело, чем наша армия будет давать отпор агрессии России", – подчеркивает Каневский.

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По его словам, СБУ в рамках досудебного расследования обнародовала один из эпизодов деятельности Бровченко.

"В апреле 2018 центр "Безопасность" за деньги Минэкономики заказал у американской фирмы Gray Fox Logistics оборудование для линии по изготовлению снарядов, которое должно быть установлено на государственной компании "Артем". Gray Fox Logistics получила 50% предоплаты в сумме $8,5 млн. Но фокус заключается в том, что американская фирма не поставила оборудование в Украину. Представитель американской компании фактически был российским шпионом, который соблазнил топ-чиновников в Министерстве экономики", – резюмирует Каневский.

Эксперт подчеркивает, что представитель Gray Fox "тем самым выманил бюджетные средства с целью подорвать обороноспособность Украины". При этом эксперт также описывает, как были связаны Сергей Пашинский и описываемая им схема.

"К концу возникает логичный вопрос заголовок текста: так, а что там Сергей Пашинский? А дело в том, что пока госкомпания "Артем" ждет оборудования из США, право поставлять снаряды для вооруженных сил получила частная фирма "Рубин 2017", которая получила 100 млн гривен на закупку такого же оборудования, которое нужно "Артему", – отмечает Каневский.

По его данным, среди основателей "Рубина" указана частная фирма "Украинская бронетехника", которая до 2015 года называлась "Укрглавпак".

"Директор фирмы Александр Кузьма является родственником известного в фармбизнесе Николая Кузьмы, который в 2014 году был помощником Сергея Пашинского. Директором "Рубина" до недавнего времени была Людмила Васильева, помощница нардепа Ивана Винника – секретаря комитета нацбезопасности, который и возглавлял Пашинский", – делает выводы Каневский.

Эксперт отмечает, что именно во время "парламентского контроля дуэта Винника-Пашинского" над оборонно-промышленным комплексом "бизнес их окружения стал основным исполнителем оборонного заказа для армии", после чего "упомянутая "Укрбронетехника" секретно получила 200 млн грн от армии".

Каневский отдельно отмечает, что его текст "не содержит целью очернить имена упомянутых личностей", а призван "помочь и СБУ, и ГПУ провести беспристрастное расследование и обеспечить справедливые приговоры для всех диверсантов и коррупционеров, которые подрывают техническую мощь нашей армии".

Напомним, сегодня OBOZREVATEL сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает экс-заместителя министра экономического развития и торговли в работе на спецслужбы России.

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