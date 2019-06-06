"А ну торгуй со мной, с*ка!" Казанский подметил вопиющий нюанс снятия блокады с ОРДЛО

Донецкий журналист Денис Казанский предположил, что прекратить блокаду Отдельных Районов Донецкой и Луганской областей нужно тогда, когда прекратится огонь со стороны боевиков.
Свое мнение он высказал в блоге на портале Inforesist. Журналист также отметил, что у противников и сторонников блокады есть свои весомые аргументы.
Он отметил, что сторонники блокады считают ее вредящей и одной и другой стороне. По их мнению, Украина якобы теряет деньги, так как луганские и донецкие земли были одним из мощнейших источников дохода для страны.
Противники снятия блокады полагают, что доходы, полученные с торговли с ОРДЛО, вероятнее всего, пойдут на вооружение террористов. "Когда по вам ведут огонь и при этом орут "А ну торгуй со мной, с*ка!" согласитесь, торговать не очень-то хочется, даже если это и сулит некоторую прибыль. Еще меньше хочется торговать, когда понимаешь, что на вырученные деньги твой партнер купит патроны к своему карабину, чтобы затем высадить их в твою сторону", - поясняет Казанский.
Потому, по мнению журналиста, самыми оптимальными условиями станет прекращение огня в обмен на снятие эмбарго. "Другое решение, – пишет он. – будет противоречить национальным интересам".
Блокада ОРДЛО
CityNews
Также журналист подмечает, что другим важным аспектом является возвращение так званых "национализированных" предприятий в правовое поле Украины. Он подчеркнул, что недостаточно просто поставлять какой-либо товар на оккупированные территории. Также необходимо, чтоб и эти области что-то "поставляли" для Украины. Например, исправно платили налоги в украинский бюджет. Иначе, как считает блогер, снятие блокады не имеет смысла.
OBOZREVATEL писал ранее о намерении Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе обсудить снятие экономической блокады на ОРДЛО. По словам второго президента Украины и по совместительству представителя ТКГ, Леонида Кучмы, снятие блокады могло бы стать "большим прорывом" для урегулирования ситуации на востоке Украины.
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