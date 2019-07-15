А как же санкции? Россия похвасталась крупным инвестором в Крыму

Бахрейнская инвестиционная компания может вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории аннексированного Крыма.

Об этом "Известиям" рассказал представитель бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефан Довина. Отмечается, что речь идет о строительстве дорог и железнодорожных сооружений на полуострове.

Бизнесмены с Ближнего Востока уже подписали меморандум о сотрудничестве с российской стороной и готовы приступить к реализации проектов до конца года.

По данным издания, речь идет о капиталовложениях в миллионах евро.

"Конечно, все зависит от сферы деятельности. К примеру, если мы приступим к реализации проектов в области строительства дорог или железнодорожной инфраструктуры, то инвестиции в Крым достигнут суммы в размере около €500 млн, а то и выше. Мы готовы к сотрудничеству и в других областях", – сказал Довина.

Сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров подтвердил информацию и заявил,что представители бахрейнской компании уже несколько раз побывали в Крыму с бизнес-миссией и посетили несколько крупных предприятий полуострова.

"После первого раунда переговоров мы подписали меморандум о сотрудничестве и сейчас готовимся к новой встрече, где перейдем уже к деталям предложенных инвестпроектов. Первый пакет документов планируем согласовать в ближайшие месяцы", – отметил Назаров.

По его словам, из-за антироссийских санкций невозможно раскрыть все подробности готовящихся соглашений и участников сделки.

"Многие западные деятели в 2014 году поставили перед собой цель изолировать Крым от окружающего мира. Политика ограничений, однако, не сработала, и полуостров с каждым годом привлекает всё больше иностранцев, включая зарубежных инвесторов. Тем не менее попытки препятствовать зарубежным компаниям в работе в регионе никуда не делись", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у жителей Крыма возникли сложности во время работы с китайским интернет-магазином AliExpress. В компании назвали произошедшее техническим сбоем.

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