"А дальше охота на воров карандашей?" НАБУ жестко высмеяли из-за памперсного скандала

Национальное антикоррупционное бюро потратило 3 млн гривен, чтобы доказать недостоверное декларирование советника мера Киева Дмитрия Белоцерковца.

Как написал сам политик в своем блоге на OBOZREVATEL, главной уликой в расследовании был адрес доставки памперсов для его маленького ребенка.

"НАБУ вместе с САПом любят, помимо своих основных функций, еще заниматься политическими заказами и репрессиями, даже в самых смехотворных формах, бегая за памперсами в прямом смысле этого слова", – сказано в сообщении.

Он отметил, что детектив и прокурор по делу пытаются обвинить его в декларировании недостоверной информации в какой-то мелочи. Политик изучил дело вместе с адвокатами и уверен, что ни одного прямого доказательства у следствия нет, все основано на домыслах и воображении обвинения.

"Напомню дело пытаются мотивировать тем, что в 2017 году мой новорожденный сын и жена периодически находились у моей матери с целью присмотра за ребенком. Интересно, кто не оставляет ребенка у бабушки? А ключевой элемент доказательной базы — адреса доставки памперсов. Самое абсурдное в этой ситуации — это то, что я отправил в НАЗК письмо, где спросил должен ли декларировать имущество матери, учитывая, что она время от времени присматривает за ребенком. Ответ Агенства был — нет", – написал Белоцерковец.

Он добавил, что НАПК провело полную проверку его декларации за 2017 год и не выявила нарушений.

"А теперь "вишенка на торте" — на это абсурдное и политически мотивированное преследование меня НАБУ, по нашим подсчетам, было потрачено около 3 миллионов гривен налогоплательщиков. 3 миллиона потратили граждане Украины на то, чтобы детективы ведомства, созданного для борьбы с топ-коррупцией, охотились за памперсами!!!" – заключил Белоцерковец.

В комментариях пользователи высмеяли ситуацию: " Как по мне ,так это низко использовать хоть что то связанное с ребенком, против его отца", "Памперс – конечно весомая улика) Таких памперсных "преступников" у на 10% страны!!", "Дима, а доказательств-то нет.. я ж так понимаю, ни один из доставленных "по адресу" памперсов не сохранился?", "Абсурд 87 уровня", "А дальше НАБУ охоту на воров карандашей в Кабмине объявит?".

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе бывший нардеп Сергей Лещенко сообщил, что НАБУ и САП могут взяться за нардепа 8-го созыва от "Народного фронта" Сергея Фаермарка.

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