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МирСпорт

"А что вы нам сделаете?" Россияне признались в краже украинского логотипа

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Московская шоколадная мануфактура призналась, что использует логотип, который очень сильно напоминает символ Львовской мастерской шоколада.

Заявление было размещено на ее странице в Facebook."Мы, очевидно, не единственный производитель различных фигур и сувениров из шоколада не только в Москве, а уж тем более в СНГ. Есть компания, логотип которой несколько похож на наш, но был разработан раньше, как оказалось. Это останется на совести нашего аутсорс-дизайнера, а мы тоже извлечем из этого урок о том как и с какими людьми нам сотрудничать", - сказано в нем.

При этом отмечается, что россияне готовы внести изменения в логотип.

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Примечательно, что название украинской шоколадницы так ни разу и не упоминается в этом заявлении.

У пользователей оно вызвало бурную реакцию. "Удивительное дело - читать такую реакцию от российского производителя. Радует уже то, что не стали делать так, как это принято у вас в последние годы: а докажь, а что вы нам сделаете?" - пишут они.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
РоссияМосква
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