97 депутатов "СН" и Медведчук готовы уничтожить "зеленую" энергетику на пользу олигархам – Гончаренко

97 депутатов, требующих пересмотра нового энергобаланса и не уменьшать долю АЭС, готовы уничтожить "зеленую" энергетику. Об этом написал народный депутат Украины, член фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

Депутат напомнил, что Украина создала привлекательные условия развития альтернативной энергетики, в частности благодаря "зеленому" тарифу. Иностранные инвесторы вложили в проекты миллиарда евро, а госбюджет получает значительные доходы от налогов, в частности, в 2019 году сумма налоговых отчислений от альтернативной энергетики составила 19,8 млрд грн.

По его словам, заявления об изменении правил работы в отрасли уже вызвали негативную реакцию со стороны иностранных государств, в частности, послы стран уже обратились к правительству с просьбой отказаться от ретроспективного снижение "зеленого" тарифа.

"Теперь же, когда инвесторы уже вложили деньги под определенные гарантии, правительство пытается изменить на ходу. Как можно доверять такому государству в дальнейшем? Понятно, что это вызывает закономерную реакцию послов стран, инвесторы которых вложились в проекты: Германии, Франции, Великобритании, Швеции, Бельгии, Канады, Норвегии, Южной Кореи", - написал Гончаренко.

По мнению депутата, 97 парламентариев, что сейчас требуют от правительства пересмотреть прогнозный энергобаланс, работают на уничтожение "зеленой" энергетики и не в интересах Украины.

"В ответ на заявление послов с коллективным письмом выступили 97 депутатов, среди которых Даниил Гетманцев, Александр Дубинский, Андрей Герус. Далее можно и не продолжать. Правка Геруса осенью, по которой закрепили поставки электроэнергии из России, уже поставила под угрозу наш энергетический суверенитет. Показательно, что с подобными инициативами "остановить преступный и опасный передел украинского рынка электроэнергии" выступил также Виктор Медведчук. Его интересы и кто за ним стоит всем известны", - написал Гончаренко.

Напомним, 28 апреля Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило новый Прогнозный энергетический баланс Украины на 2020 год, который предусматривает меры для обеспечения стабильной работы энергетической отрасли.

Ранее и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславець сообщила, что для вывода энергетики из кризиса Минэкоэнерго предлагает ряд антикризисных мер, среди которых заключение меморандума с инвесторами о снижении "зеленого тарифа", остановка строительства новых солнечных и ветровых генерирующих мощностей по системе "зеленого" тарифа и переход на конкурентную систему поддержки (аукционы), реформа системы спецобязательств перед производителями электроэнергии.

Кроме того, восемь послов стран инвестировали в проекты по развитию альтернативной энергетики в Украине, в своем обращении к премьер-министру Дениса шныряли заявили о разочаровании возможным ретроспективным просмотром "зеленого" тарифа и призвали правительство этого не делать.