9 грн с литра или 1,5 млрд в месяц – Герус игнорирует исторические сверхприбыли нефтяных олигархов

Когда вам в черную пятницу сети АЗС без колебаний предлагают сбросить 5 грн на литре, не переживайте. Они зарабатывают еще 4 грн с каждого литра. А в любой другой день они зарабатывают по 7-9 грн на каждом литре. Власть полностью абстрагировалась и игнорирует сверхприбыли нефтетрейдеров. В частности, за энергетику в новой власти отвечает Андрей Герус. Он за священной войной против электроэнергетических компаний полностью, вероятно умышленно, не замечает этот исторический скачок сверхприбылей топливных сетей.

Сегодня маржа крупнейших сетей уже составляет более 30% цены. Об этом сообщают профильные аналитики.

Такой доходности нет ни у одного бизнеса. К сожалению, за это Герус не вызывает голову антимонопольного комитета на ковер, не собирает никаких слушаний или консультаций.

Хотя он много времени проработал в компании Галнафтогаз, которая управляет сетью ОККО и хорошо понимает экономику нефтяного бизнеса.

Ранее существовали специальные экспертные группы при Кабмине, в которых еженедельно трейдеры отчитывались об уровне маржи. Позже власти ввели собственный мониторинг мировых цен на нефть, который ежемесячно сопоставлявся с ценами на нефтепродукты в Украине.

Сегодня нефтяным олигархам созданы условия, чтобы они могли полностью игнорировать удешевление нефти и нефтепродуктов на мировых рынках, укрепление гривны и так далее.

22 мая, когда он стал представителем президента в Кабмине и главным энергетиком в стране, нефть стоила на 8,5 долларов за баррель дороже, курс доллара, по которому приобретается импортное топливо, был на 2,2 грн/$1 выше, курс евро, в котором уплачивается акциз, был на 2,63 грн/€1 больше. На АЗС Коломойского сегодня цена 28 грн за литр бензина и за литр ДТ. 22 мая была 29,45 грн. То есть цены снизились лишь на 1,5 гривны, а должны были снизиться на 6-7 грн/л.

В среднем в месяц мы покупаем на АЗС около 222 млн литров дизтоплива и бензинов. Соответственно при 7 грн лишней маржи мы выплачиваем олигархам 1,55 млрд грн ежемесячно. При такой марже за год сети АЗС заработают около 20,5 млрд грн сверхприбылей.

Самый крупный исторический штраф АМКУ, кстати, в 2016 году составил 200 млн грн. Эти деньги сегодня трейдеры зарабатывают за неделю.

Кто стоит за этими сетями АЗС, которые делают 30% наценки.

• ANP, Авиас, Укрнафта – принадлежит Игорю Коломойскому. Самая большая сеть, более 1500 АЗС.

• WOG – после смерти Игоря Еремеева де-факто принадлежит Степану Ивахиву и Дмитрию Фирташу. Миноритарный пакет также у Игоря Коломойского.

• Amic – Лукойл, Россия. Зарегистрирован на австрийские компании. Де-факто контролируется из Москвы.

• Glusco – Роснефть, Россия и Виктор Медведчук.

• SHELL – 49% НК Альянс, Россия, 51% – Royal Dutch Shell (Голландия)

• ОККО – Виталий Антонов, кум Виталия Хомутинника (политическая фигура Коломойского)

2 декабря Герус написал пост о том, что цены имеют потенциал к снижению. На следующий день крупнейшие сети снизили цены на 10-20 коп./л.

Это издевательством над людьми. При марже 9 грн/л бросить кость на 10 коп./л. Однако Герус может говорить о победе и новом снижении цен, отчитываться президенту. Только потом Владимиру Зеленскому не стоит удивляться, что рейтинги падают. Потому что еще никогда за всю историю Украины нефтяные олигархи не имели такой защиты во власти и не имели такой чрезвычайной маржи, как сегодня.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!