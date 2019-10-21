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21 октября • обновлено в 14:45
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80 миллиардов: в Украине отчитались о борьбе с отмыванием доходов

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За 9 месяцев 2019 года Государственная служба финансового мониторинга собрала материалы по противодействию легализации незаконных доходов на 81,1 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга. По данным ведомства, особое внимание уделяется расследованию фактов хищения государственного имущества.

80 миллиардов: в Украине отчитались о борьбе с отмыванием доходов

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По данным ведомства, за 9 месяцев 2019 года служба собрала 641 материал, который касается противодействию финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Собранные материалы были переданы правоохранительным структурам.

В ведомстве также отмечают, что за тот же период направили в антикоррупционные органы 153 материала, связанных с подозрением в коррупции. В собранных материалах сумма операций составляла порядка 40,1 млрд гривен.

Госфинмониторинг также отчитался об успешном противодействии финансированию терроризма и сепаратизма. В ведомстве уверены, что заблокировали 27,59 млрд грн в более чем 37 выявленных случаях.

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Также в Госфинмониторинге заявляют, что за отчетный период были подписаны следующие документы:

  • Меморандум об общих принципах сотрудничества с Национальным институтом стратегических исследований;

  • Соглашение с Государственным агентством по вопросам электронного правительства о подключении к системам электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов;

  • Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве с организацией "Ю-контроль" о начале использования сервиса YouControl;

  • Меморандум о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о конечных бенефициарных владельцев.

"В то же время, с целью улучшения информационного взаимодействия с общественностью заработал новый вебпортал Госфинмониторинга по интернет-адресу: fiu.gov.ua", – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказал, как Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег подтвердил, что Украина является надежной и не требует проведения специальных контрольных мероприятий.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина Киев
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