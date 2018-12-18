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80% фиктивных cделок: биткоин-аналитики раскрыли масштабный подвох

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В CoinMarketCap до 80% сделок фиктивные, а реальный объем торгов составляет всего 1% от показателей на ресурсе.

К такому выводу пришли аналитики Blockchain Transparency Institute. Результатами исследования эксперты поделились в своем микро-блоге. Так, аналитики зафиксировали фиктивные сделки в топовых парах на биржах OKEx, Huobi, HitBTC и Bithumb. Существует минимум четыре бот-стратегии для осуществления фиктивной торговли.

80% фиктивных cделок: биткоин-аналитики раскрыли масштабный подвох

К аналогичному выводу о фабрикации торговых объемов еще в марте пришел австралийский трейдер Силвиан Райбс. Его антирейтинг возглавила OKEx, которая, по его подсчетам, фальсифицировала до 93% показателей.

Напомним: как ранее писал OBOZREVATEL, стоимость биткоина несколько недель назад обвалилась до минимальной с октября 2017 года отметки в $3,5 тыс. С небольшими отклонениями курс самой популярной криптовалюты планомерно снижался с начала 2018-го, пока не достиг психологической для рынка отметки — годового минимума.

Венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет $250 тысяч к 2022 году. Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят

Читайте все новости по теме "Криптовалюты" на OBOZREVATEL.

Темы
КриптовалютыКурс валют
Теги
биткоинкриптовалюта
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