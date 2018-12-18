80% фиктивных cделок: биткоин-аналитики раскрыли масштабный подвох

В CoinMarketCap до 80% сделок фиктивные, а реальный объем торгов составляет всего 1% от показателей на ресурсе.

К такому выводу пришли аналитики Blockchain Transparency Institute. Результатами исследования эксперты поделились в своем микро-блоге. Так, аналитики зафиксировали фиктивные сделки в топовых парах на биржах OKEx, Huobi, HitBTC и Bithumb. Существует минимум четыре бот-стратегии для осуществления фиктивной торговли.

Our December Report is out finding $100mil was stolen in 2018 via listing fees on wash trading exchanges. Over 80% of the volume on top 25 CMC BTC pairs is fake. 57 exchanges are now on our Advisory List. https://t.co/XKC33QyUdR — Blockchain Transparency Institute (@BTI___) 13 грудня 2018 р.

К аналогичному выводу о фабрикации торговых объемов еще в марте пришел австралийский трейдер Силвиан Райбс. Его антирейтинг возглавила OKEx, которая, по его подсчетам, фальсифицировала до 93% показателей.

Напомним: как ранее писал OBOZREVATEL, стоимость биткоина несколько недель назад обвалилась до минимальной с октября 2017 года отметки в $3,5 тыс. С небольшими отклонениями курс самой популярной криптовалюты планомерно снижался с начала 2018-го, пока не достиг психологической для рынка отметки — годового минимума.

Венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет $250 тысяч к 2022 году. Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят