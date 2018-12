80% фиктивных cделок: биткоин-аналитики раскрыли масштабный подвох

В CoinMarketCap до 80% сделок фиктивные, а реальный объем торгов составляет всего 1% от показателей на ресурсе.

К такому выводу пришли аналитики Blockchain Transparency Institute. Результатами исследования эксперты поделились в своем микро-блоге. Так, аналитики зафиксировали фиктивные сделки в топовых парах на биржах OKEx, Huobi, HitBTC и Bithumb. Существует минимум четыре бот-стратегии для осуществления фиктивной торговли.

Our December Report is out finding $100mil was stolen in 2018 via listing fees on wash trading exchanges. Over 80% of the volume on top 25 CMC BTC pairs is fake. 57 exchanges are now on our Advisory List. https://t.co/XKC33QyUdR