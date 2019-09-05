"8% мирового ВВП": МВФ забил тревогу из-за офшоров

Международный валютный фонд сообщил, что объем спрятанных в офшорах средств равен 8% мирового валового внутреннего продукта.

В частности, в офшорах находится 7 триллионов долларов частных состояний, сообщил и.о. главы МВФ Дэвид Липтон, передает "Голос Америки".

По его словам, если уменьшить коррупцию в мире на треть, правительства получат 1 триллион долларов.

"Коррупция вредит экономическому развитию. Среди стран с низким доходом, часть бюджета, которая идет на образование и здравоохранение – на треть меньше там, где больше коррупция. Соответственно, эффективность государственных социальных расходов в таких странах уменьшается", – заявил Липтон.

Он отметил, что новыми вызовами для правоохранителей и правительств в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма стали злоупотребления в сфере криптовалют, цифровых финансовых технологий и киберпреступности.

И.о. главы МВФ приводит пример так называемого DarkNet, где происходит торговля украденными документами удостоверения личности, оружием и наркотиками.

"Эффективным методом борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма является неуклонное внедрение соответствующей экономической политики и соблюдение верховенства права", – резюмировал Липтон.

Если уменьшить коррупцию в мире на треть, правительства получат 1 триллион долларов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что связанные с международными торговыми спорами риски, о которых предупреждал МВФ, начали воплощаться.

"Два месяца назад мы предупреждали о том, что надо быть очень осторожным с тем, что происходит с основным двигателем экономического роста, которым является торговля", – сообщила Лагард.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся