"8% мирового ВВП": МВФ забил тревогу из-за офшоров

Международный валютный фонд сообщил, что объем спрятанных в офшорах средств равен 8% мирового валового внутреннего продукта.
В частности, в офшорах находится 7 триллионов долларов частных состояний, сообщил и.о. главы МВФ Дэвид Липтон, передает "Голос Америки".
По его словам, если уменьшить коррупцию в мире на треть, правительства получат 1 триллион долларов.
"Коррупция вредит экономическому развитию. Среди стран с низким доходом, часть бюджета, которая идет на образование и здравоохранение – на треть меньше там, где больше коррупция. Соответственно, эффективность государственных социальных расходов в таких странах уменьшается", – заявил Липтон.
Он отметил, что новыми вызовами для правоохранителей и правительств в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма стали злоупотребления в сфере криптовалют, цифровых финансовых технологий и киберпреступности.
И.о. главы МВФ приводит пример так называемого DarkNet, где происходит торговля украденными документами удостоверения личности, оружием и наркотиками.
"Эффективным методом борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма является неуклонное внедрение соответствующей экономической политики и соблюдение верховенства права", – резюмировал Липтон.
Если уменьшить коррупцию в мире на треть, правительства получат 1 триллион долларов
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что связанные с международными торговыми спорами риски, о которых предупреждал МВФ, начали воплощаться.
"Два месяца назад мы предупреждали о том, что надо быть очень осторожным с тем, что происходит с основным двигателем экономического роста, которым является торговля", – сообщила Лагард.
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