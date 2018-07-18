"8 гривен много?" В Киеве сравнили стоимость проезда с европейскими странами

Жители Киева при минимальной зарплате могут ездить практически одинаковое количество раз по сравнению со столицами стран Восточной Европы.

В частности, жители Киева при минимальной зарплате 3723 гривни могут расчитывать на 465 поездок после подорожания (1 поездка – 8 гривен), говорится в материале издания "Вести" "8 гривен перебор⁉️ Сколько стоит проезд в других странах", опубликованном в Telegram.

При этом жители Будапешта (Венгрия) при минимальной зарплате в 14 480 форинтов (13 743 гривни) могут рассчитывать на 416 поездок.

Новости В Киеве резко подорожал проезд в маршрутках

В Варшаве (Польша) с минимальной зарплатой в 2 100 злотых (14 987 гривен) можно воспользоваться услугами общественного транспорта 483 раза.

В то же время жители Праги (Чехия) при минимальной зарплате в 12 200 крон (23 775 гривни) могут совершить 625 поездок.

Напомним, в Киеве с 14 июля подорожал проезд в общественном транспорте.

Согласно данным КГГА, сейчас коммунальные транспортные предприятия работают в убыток. Чиновники надеются, что полученные от повышения тарифов средства будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры, ремонт и закупку подвижного состава, повышение заработных плат работникам коммунальных транспортных предприятий.

Как писал OBOZREVATEL, пассажиры могут сэкономить на услугах метро, если будут покупать сразу от 10 и более поездок или пользоваться проездными.