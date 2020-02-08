500 млн дал бюджет: Смелянского уличили во лжи о своей зарплате

В 2019 году "Укрпочта" получила 500 млн гривен дотаций из государственного бюджета на компенсацию расходов по выплате и доставке пенсий и денежной помощи населению.

Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на ответ компании. При этом ее директор Игорь Смелянский оправдывает свою гигантскую зарплату высокой прибылью – 600 млн грн за прошлый год.

"Расходы на обозначенную цель (выплата и доставка пенсий и денежная помощь населению) были предусмотрены в государственном бюджете 2019 года в сумме 500 млн гривен и были профинансированы стопроцентно к годовому плану", – говорится в нем.

При этом в "Укрпочте" не назвали сумму, выделенную Пенсионным фондом Украины на компенсацию потерь компании за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи населению.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинцев разгневали планы Смелянского в 2020 году поднять зарплаты в компании. В частности, пользователей сети возмутил тот факт, что сам чиновник уже получает 1,4 млн грн ежемесячно, а после повышения его оклад вырастет до 1,8 млн грн.

Отметим, что в 2018 году зарплата Смелянского составляла почти 572 тыс. грн ежемесячно, в 2019-м – около 1,4 млн грн.

Сам же глава компании обосновал свою ежемесячную зарплату в размере почти 1,9 млн гривен с помощью одного листочка.

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