50 тыс. грн за 2 га: у Шустера предложили способ вернуть "украденные" земли

Глава Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко предложил возвращать земли, которые были выведены в частную собственность, выплачивая первому их владельцу компенсацию в размере 50 тысяч гривен за 2 га.

Такую инициативу он озвучил вечером в пятницу, 16 октября, в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Лещенко пояснил, что именно таким был "тариф" при отчуждении земельных участков.

"Отчуждение этих земельных участков осуществлялось в режиме бесплатной приватизации... Но у каждого земельного участка является кадастровый номер, фамилия, и мы можем установить конечного бенефициара такого земельного участка...", – сказал он.

"Мы компенсируем первому владельцу, который получил бесплатно... 50 тысяч гривен... В режиме регресса они пусть выясняют между собой все вопросы, но государство будет иметь механизм изъятия для общественных нужд", – заявил Лещенко.

Он добавил, что для решения этой проблемы нужно привлекать экспертов, а также выразил готовность предложить Верховной Раде законопроект, который позволил бы легально возвращать земли в государственную собственность.

По словам Лещенко, в Украине за последние 19 лет было выведено в частную собственность более 5 миллионов гектаров земель сельскохозяйственных назначения.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о передаче 2 млн земель сельхозназначения из государственной в коммунальную собственность. По закону, каждый украинец имеет право получить до двух гектаров земли. А после того как земельная реформа вступит в силу – 1 июля 2021 года – полученный пай можно будет продать.