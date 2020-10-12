50% от штрафов за нарушения ПДД предложили отдавать местным бюджетам – законопроект

Валентина Гембарская Экономика 17:04, 12.10.2020 Обновлено: 17:15, 12.10.2020

В Украине 50% от штрафов за нарушение ПДД предложили передавать в местные бюджеты. Речь идет о тех нарушениях, которые были зафиксированы в автоматическом режиме с помощью камер.

Соответствующий законопроект №4194 появился на сайте Верховной Рады. Его автором стала нардеп от "Голоса" Александра Устинова. Авторы документа напоминают, что с 1 июня в Украине работает система автоматической фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Речь идет о таких нарушениях ПДД:

  • превышение установленной скорости движения.

  • проезд на запрещающий сигнал светофора,

  • пересечение двойной полосы,

  • движение на полосе для общественного транспорта.

Таким образом, если нарушение будет зафиксировано в пределах населенного пункта, то местный бюджет получит половину от суммы штрафа.

"Проектом предлагается внести изменения в статьи 29, 64 и 69 Бюджетного кодекса Украины, а именно установить, что 50% поступлений от административных штрафов за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме в пределах соответствующего населенного пункта, будут направлены к доходам соответствующего городского, сельского или поселкового бюджета", – сказано в документе.

Как писал OBOZREVATEL, с 1 июня в Украине начали работу камеры автоматической фиксации нарушений ПДД. За неполные первые сутки работы в Киеве и Киевской области было зафиксировано более 35 тысяч случаев. Антирекорд был установлен на трассе Киев – Чоп: 208 км/час.

Система автоматической фиксации нарушений ПДД в Украине так и не научилась штрафовать "евробляхи". Камеры фиксируют нарушения, но отправить штраф невозможно.

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский ввел уголовную ответственность за незаконное завладение транспортным средством.

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