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6 октября • обновлено в 16:42
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"Подложили взрывчатку": в "ДНР" рассказали о бунте перевозчиков против оккупантов

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Донецкие перевозчики, перевозящие людей из оккупированного Донбасса в Украину, взбунтовались и устроили теракт в Макеевке, протестуя против дорогих тарифов на т.н. лицензии и перевозки, которые их обязуют оформлять российские наемники.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Дмитрий Черкасов. По его словам, они подложили самодельное взрывное устройство возле МРЭО в Макеевке, саперы не успели его обезвредить.

Перевозки в "ДНР"

Перевозки в "ДНР"

24 канал

"Руководство "ДНР" затянуло им поясок: в приказном порядке обязуют оформить лицензию на перевозку. Эта бумажка стоит пять тысяч рублей (2 тыс грн. – ред). Мало того, на самих блокпостах, чтобы проехать в Украину, нужно платить до 500 рублей за пропуск. Вот они и взбунтовались, подложив эту взрывчатку возле МРЭО", – сообщил блогер.

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По его словам, сам взрыв донецкие пропагандисты не афишировали. Подали его как "попытку Украины дестабилизировать ситуацию в республике", сравнив с тактикой террористов ИГИЛ.

Скриншот

Скриншот

"Кроме этого в сводках прошло, что устройство обезвредили, но на самом деле оно взорвалось, о чем местные писали в закрытых телегах, что там сильно х*рануло", – подытожил Черкасов.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 2020 года оккупанты будут лишать пенсий людей, которые не проживает на территории "ДНР" и не имеют местного паспорта.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина Донецк
Теги
ДНР Новости ДНР Донбасс Новости Донбасса
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Одурэнко Олэся
Одурэнко Олэся
пять тысяч рублей - затянули поясок ...не смешите .
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70rus xxx
70rus xxx
Этот бред уже комментировать не охота.
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