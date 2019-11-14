33 крупнейшие площадки: OBOZREVATEL обращается к главе ГНС из-за конвертцентров

Список из 33 площадок, через которые, вероятно, происходит отмывание средств в крупнейших размерах, попал в распоряжение OBOZREVATEL.

Их названия публикуются в связи со вспыхнувшим скандалом из-за наращивания объемов оборотов конвертационных центров, деятельность которых наносит миллиардный ущерб бюджету Украины.

В то же время активная работа конвертцентров игнорируется главой Государственной налоговой службы Украины Сергеем Верлановым, одногруппник которого Василий Костюк, по данным СМИ, считается одним из самых больших "конвертаторов" Украины.

OBOZREVATEL обращается к главе ГНС Верланову с вопросом, действительно ли данные фирмы участвуют в отмывании денег, которое наносит ежемесячный убыток в 4 млрд грн бюджету Украины?

Сергей Верланов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Верланова призвали начать активную борьбу с конвертационными центрами после того, как он уклонился от ответа о деятельности своего одногруппника Костюка и инспектора ГУ ГНС в Киеве Юрия Крыгана.

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