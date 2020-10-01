$30 млн украдут с "Укрзалізниці" в ближайшее время, – Рязанцев

В результате неграмотных менеджерских решений внутри "Укрзалізниці" уже в ближайшее время компания может потерять $30 млн в рамках спора о долге перед компанией VR capital.

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший финансовый директор компании Андрей Рязанцев. По его словам, команда УЗ долгое время выбивала выгодные условия возвращения долга перед Проминвестбанком, который перекупила VR capital.

Рязанцев пояснил, что VR выкупила долг перед "Проминвестом" в 2019 году и с того времени с ней вели активные переговоры, поскольку УЗ хотела добиться дисконта на уровне 20-25%.

По его словам, новый собственник долга утвердил скидку в феврале 2019 года. Рязанцев отметил, что в этой связи выглядит странным решение суда, которым УЗ обязали выплатить компании VR Global Partners $108 млн.

Бывший финансовый директор УЗ отметил, что компания уже имела твердые договоренности с VR:

отказ от требований по штрафам за неуплату долга

списать основную сумму долга, что позволит компании сохранить больше $110 млн

уменьшение процентной ставки по реструктурированному долгу

сохранение лидквидности – от УЗ не требовалось немедленно выделять любые ликвидные ресурсы для выплат и можно было конвертировать двусторонние ссуды в долгосрочные инструменты

мирное урегулирование многочисленных судебных исков против УЗ что были начаты предыдущим кредитором Проминвестбанка

Рязанцев также указал основные условия предложения:

Полное списание всех штрафов – $76,2 млн.

Списание 22% основной суммы долга – $33,7 млн.

Капитализация начисленных процентов по договорной ставке к дате реструктуризации – $26,4 млн.

Конвертация остатка долга – $145,9 млн в долгосрочные инструменты.

"Я отлично помню переговоры с VR и их готовность быть гибкими по всем параметрам сделки. Но случилось то же, что и с кредитом ЕБРР на покупку вагонов, в дело с апреля 2019-го вступил Наблюдательный совет. Начались "закрытые" переговоры, поездки отдельных людей с заданиями в Лондон и т.д. В результате на сегодняшний день согласно решения суда наш долг через полтора года, только на одной части кредита, вырос на $16,5 млн или же около 450 млн грн", – написал Рязанцев.

Он пояснил, что в случае с долгом Юго-Западной железной дороги в сумме $85,25 млн после договоренностей с VR сумма снизилась до $66,5 млн. Также нужно было уплатить около $25 млн процентов, что в сумме выходит $91,5 млн, вместо $108 млн, которые были проиграны в суде.

"А ведь еще есть долг Южной железной дороги с сумой долга по телу кредита в $68 млн. И если экстраполировать на него "достижения" набсовета и руководителей финансово-экономического блока можно смело добавить еще $13,2 млн или же около 370 млн грн. Суммируем и получается, что в этом случае "высококлассная" работа менеджеров будет стоить компании $29,7 млн дополнительных затрат, что в эквиваленте составляет 820 млн грн. И вот тут возникает вопрос почему УЗ не воспользовалось предложением VR? Что это? Служебная халатность или хорошо спланированный приработок организаторов? Куда смотрит наш антикоррупционер Сергей Лещенко? Почему молчит?" – сказано в сообщении.

Рязанцев заявил, что по этому поводу обратился в правоохранительные органы.

"Я специально решил публично предупредить заранее. Чтобы организаторы успели еще откатить все в начальную ситуацию на апелляционной фазе судебного дела. С дисконтом и всем остальным. Да и раз уж про долги "Проминвесту" говорим, то я так и не услышал в прессе ответ от руководства компании что с встречным иском на 875 млн грн которые накапали за то, что "Укрзалізниці" не дали вовремя транш кредита и мы не электрифицировали определенные участки пути? Судя по информации из СМИ 99,7% акций Проминвестбанка тоже выкупила связанная с VR . Это указывает на искусственностью смены кредитора. Никто ничего не продавал. Это просто перегруппировка активов. Если еще эти деньги через суд вернем, то 820 плюс 875 млн грн вот и 1,7 млрд грн на уменьшение долга", – заключил бывший финансовый директор компании.

По его словам, если не вмешаться в судебный процесс, то уже в ближайшее время из компании выведут $30 млн.

"К руководству КМУ у меня предложение отстранить остатки набсовета и двух членов правления которые курируют экономику и финансы. Халатность это или воровство, но продление сотрудничества с такими менеджерами будет уже бросать не то, что тень на представителей собственника (государства в лице КМУ) а станет связывающей бегущей световой дорожкой. Буду просить депутатов ВРУ обратиться с соответствующими обращениями в правоохранительные органы", – добавил Рязанцев.

Договоренности УЗ с VR Facebook Рязанцева

Договоренности УЗ с VR Facebook Рязанцева

Договоренности УЗ с VR Facebook Рязанцева

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 сентября "Укрзалізниця" проиграла апелляцию в Восточном суде и вынуждена погасить долг Донецкой железной дороги перед российским Сбербанком в размере 1,86 млрд грн.