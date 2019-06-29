30 минималок: стало известно, кто из министров заработал больше всех в мае

Министр иностранных дел Павел Климкин, который устроил публичный спор с президентом Владимиром Зеленским, получил наибольшую зарплату среди членов Кабинета Министров в мае.

Об этом свидетельствуют ответы секретариата правительства и министерств, передают "Українські новини". Так, зарплата Климкин за май составила 130 тыс. гривен при окладе в 5818 гривен.

В прошлом месяце министру насчитали 62,4 тыс. гривен материальной помощи на оздоровление.

Павел Климкин Интерфакс

На втором месте министр молодежи и спорта Игорь Жданов, получивший 118,2 тыс. гривен, на третьем - министр обороны Степан Полторак, которому выплатили 85,8 тыс. грн.

Самая низкая зарплата в Кабмине за май была у министра информационной политики Юрия Стеця - 16,5 тыс. гривен, министр энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика - 28,3 тыс. гривен и исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун - 32, 1 тыс. гривен.

Зарплата премьер-министра Владимира Гройсмана за май составила 37,5 тыс. гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в мае средняя зарплата составила 10,2 тыс. грн, что свидетельствует о приросте +17,35% за год.

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