3 миллиарда долларов: озвучены потери Украины от закона №1210

Планируемые изменения в налоговое законодательство Украины, а именно закона №1210 в части рентных платежей нанесут урон для экономики.

Об этом заявил президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

По его словам, повышение налога может резко сократить количество рабочих мест на профильных украинских предприятиях – Ингулецкий ГОК, Северный ГОК и Центральный ГОК.

"Чтобы люди представляли себе масштабы этой катастрофы. Не говоря уже о том, что смежные предприятия, а это фактически на три можно сразу умножать. Это объем который потеряет "Укрзалізниця", порты, которые переваливают наши грузы. Для экономики страны будет нанесен огромный урон", - сказал он.

По словам Каленкова, ситуация, которая будет для Украины еще более обидная – это то, что мы потеряем свои рынки в Европе в пользу российских производителей.

"16 млн тонн идут российскому "Металоинвесту". Что это значит для валютного курса и для роста цен вы все можете понять, потому что это большая цифра – речь идет о порядка 3 миллиардах долларов, которые страна получает валютной выручки от экспорта железорудного сырья. Они будут под вопросом. Большую часть из них мы потеряем", - заключил президент "Укрметаллургпрома".

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