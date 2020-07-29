25 тысяч гривен должен получать врач, – Степанов

В Украине заработная плата молодых врачей должна стартовать от 20-25 тысяч гривен.

Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов на совместном с президентом Владимиром Зеленским брифинге в больнице "Охматдет", передает "Интерфакс".

"Я убежден, что с точки зрения справедливости зарплата врача, который приходит после интернатуры, должна стартовать от 20-25 тысяч гривен", – заявил глава Минздрава.

Слова министра медики встретили аплодисментами. В свою очередь Зеленский сказал, что аплодировать стоит, когда министр уже это сделает. Степанов отметил, что это могут сделать только при поддержке президента.

Министр здравоохранения также заявил, что "30 лет страна не обращала особого внимания на зарплату медицинских работников, она находилась на низком уровне", и заверил, что с 1 сентября уже начнут поднимать зарплаты врачам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине после реформы тысячи медиков получили "голые оклады" размером примерно с минимальную зарплату. Обещанные надбавки за коронавирус платят только за минуты, проведенные непосредственно с пациентом. Из-за низких зарплат высококвалифицированные врачи вынуждены бежать за границу или искать работу вне государственной системы здравоохранения.

Позже медсестра Центральной райбольницы Киево-Святошинского района Нина Козловская рассказала, что за июнь получила зарплату в размере 4200 грн. При этом она имеет 26 лет стажа.

28 июля Степанов заявил, что повышение зарплат медикам заблокировано Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).