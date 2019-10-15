25% школ закроют, а больницы пострадают: Степан Барна предупредил об угрозах нового бюджета-2020

Новый Кабинет министров Алексея Гончарука, судя по новому проекту бюджета на 2020 год, пытается переложить ответственность за финансирование городов на общины. Однако не все смогут справиться с такой нагрузкой, а дополнительную помощь правительство не предусмотрело. В результате пострадают многие школы и больницы, а местная власть неспособна будет справиться с массой проблем самостоятельно.

Об этом и многом другом OBOZREVATEL пообщался с экс-главой Тернопольской ОГА Степаном Барной, который на своем посту сумел поднять развитие области на новый уровень. Экс-чиновник объяснил, что не так с новым бюджетом, и как он "ударит" по власти на местах.

Школы и больницы пострадают больше всего

– Если проанализировать сам бюджет-2020, то становятся очевидными определенные проблемы. Прежде всего речь идет о сокращении расходов, связанных с определенными отраслями.

В первую очередь страдает финансирование образования. В разрезе Украины произошло сокращение расходов Минобразования на 1 500 000 000 грн. В результате, только в Тернопольской области с 1 января, в соответствии с письмом Минфина, предполагается передача всех малокомплектных школ на баланс общин. Это означает, что общины, которые не имеют финансового ресурса (а денег у большинства из них нет), вынуждены будут закрывать их. Это более 200 школ на Тернопольщине, примерно 1/4 всех учебных заведений в маленьких селах и городах. И хотя мы за последние 4 года закупили более 60 школьных автобусов, очевидно, что они не смогут решить проблему проезда детей к 25% населенных пунктов.

Та же проблематика в области медицины: нынешняя бюджетная политика в конечном итоге приведет к закрытию районных больниц. На сегодня долг центрального бюджета по образованию – примерно 70 млн грн, еще более 115 млн грн – по медицине. И это только по Тернопольской области. На уровне Украины, как считают эксперты, недофинансирование делегированных полномочий составляет от 45 до 65 млрд грн. Это достаточно серьезная проблема, включая вопросы, связанные с социальными расходами.

Степан Барна Пресс-служба ТОГА

Вы знаете, что недофинансируются и статьи по линии Минсоцполитики и Фонда регионального развития. Субвенции на социально-экономическое развитие регионов (а это по области – примерно 100 млн грн, плюс где-то 150 млн грн по Фонду регионального развития), в соответствии с письмом государственного казначейства, прекращены, несмотря на то, что средства были на счетах. Не говорить об этих вещах нельзя, а Кабмину и премьер-министру нужно многое из этого переосмыслить, принимая решения, которые могут привести к определенным проблемам в регионах.

Стратегия развития правительства не должна сводиться к идее, что люди должны меньше болеть. Так, можно формулировать, что "работаем на профилактику заболеваний" или "повышение качества оказания медицинских услуг". Но идеология КМУ не может предусматривать сокращения количества больных.

Базовая дотация, субвенция уменьшились для Тернопольской области почти на 100 млн грн. Это примерно 10%. Сейчас стратегия правительства заключается в том, чтобы переложить часть ответственности на местные общины. Но надо понять, что в той же Тернопольской области около 50% территории покрыто общинами, и не факт, что они смогут быть успешными. Если в предыдущих общинах мы дофинансировали субвенциями или дотациями развитие инфраструктуры (ежегодно в пределах от 140 млн грн), то на новые общины такой субвенции не предусмотрено.

Откуда эти территориальные общины должны взять ресурсы, если они только образуются. Заметьте: если местные выборы будут назначены на конец апреля – начало мая, они физически не смогут заложить ресурсы на содержание школ и учреждений здравоохранения на следующий год. Без поддержки со стороны Киева и государственного бюджета не обойтись. Я предсказываю, что это вызовет очередную проблему. Если кто-то ожидает, что рынок земли заработает с января, и миллиарды пойдут в бюджет – не надо питать иллюзий. При самых оптимистичных ожиданиях, мы выйдем на конец года – ноябрь, декабрь, когда люди почувствуют какие-то ресурсы, даже если будет принят закон о рынке земли.

Бюджет вырос, а расходы не увеличились

– Бюджет-2020: финансирование многих делегированных регионам полномочий сокращен, в частности образования и медицины. Насколько ситуация критическая?

– Я видел показатели по сокращению расходов в разрезе министерств. Например, в Минобразования – сокращенно 6 млрд грн по сравнению с прошлым годом. Минздрав – 1,7 млрд грн, Минсоцполитики – 7,3 млрд грн.

Это означает минус по бюджету и сокращение субсидиантов. Минразвития общин и территорий – минус 1 млрд, то есть сокращение субвенций на развитие инфраструктуры общин. Одновременно выросли расходы на содержание президента на 46 млн грн, НАБУ – 171 млн грн, ГБР – 791 млн грн.

По Тернопольщине мы видим минус по базовой дотации 219 млн грн. Для области это серьезная проблема – много выплат органы местного самоуправления не смогут покрыть. Это касается образования, медицины.

Степан Барна pravda.com.ua

– Но в стране происходит децентрализация, увеличиваются поступления в местные бюджеты ... куда идут эти средства?

– Надо делать отдельный анализ ... У нас были случаи, когда общины тратили от 70 до 90% собственных доходов на содержание аппарата органов местного самоуправления. Обычно это малая община, которая объединила 3-5 сел, где проживает 2-3 тысячи человек.

По сути ОТО получили дополнительные поступления, ведь 100% земельного налога пошло в бюджет общины, 100% акциза и 70% НДФЛ – тоже в общину. Бюджет вырос, но расходы на развитие не увеличились, а вот административный аппарат вырос: пооткрывали себе отделы образования, культуры. Для урегулирования этого момента нужно принять закон о префектуру и довести ориентировочное штатное расписание. У меня была довольно жесткая дискуссия с депутатами Верховной Рады и тогдашним вице-премьером Зубко, который считает, что это вопрос политической ответственности органов местного самоуправления перед людьми.

Я считаю, что для превращения ОТО в состоятельные, нужно, во-первых, завершать земельную реформу и делать все общины финансово состоятельными и самодостаточными, а второе – реализовать формулу, которая будет предусматривать выдачу не более 10% доходов ОТО на содержание административного аппарата. Финансирование администрации должно быть проблемой руководства: пусть сокращают работников, привлекают гранты, работают над поиском других механизмов, которые дадут эти вопросы выравнять.

Аграрии начнут прятать деньги

– По вашему мнению, почему Минфин, в частности руководитель ведомства Оксана Маркарова, при проектировании бюджета-2020 решили прибегнуть к таким жестких ограничений в финансировании делегированных полномочий регионов? Ожидается сложный год или сворачивается децентрализация?

– Я не могу сейчас точно назвать причины, здесь нужно анализировать макропоказатели на следующий год. Думаю, что на данном этапе мы имеем дело со стратегией, которая будет предусматривать определенное свертывание финансовой децентрализации и перевод финансового ресурса в ручной режим управления: то, что раньше пытались передать на места, сейчас стараются поднять "вверх". Например, акциз переходит из местных бюджетов в управление государства. Но убежден, что так мы далеко не зайдем, потому что в легализации бизнеса был заинтересован прежде всего орган местного самоуправления.

Степан Барна pro.te.ua

Вот конкретный кейс: в 2015 году я столкнулся с проблемой низких выплат за паи жителям Тернопольской области, в которой обрабатывается примерно 950 000 гектаров земли. На тот момент общая сумма официальных выплат людям в денежном эквиваленте составила примерно 350 млн грн. Внимание: в прошлом году мы вышли на 1 млрд 490 млн грн. За счет чего? Количество земли не увеличилась, стала происходить легализация.

В 2015-м мне требовалось софинансирование из Фонда регионального развития, а денег не было. Начал выяснять, оказалось, что никто из местных чиновников к началу децентрализации не был мотивирован стимулировать бизнес к легализации. Ведь легче у фермера взять зерно или свинью, чем деньги.

Другой пример – по реализации подакцизной продукции. В Тернопольской области 1050 населенных пунктов; посмотрели показатели за 2015-2016 годы, оказалось, что лицензий на продажу алкоголя около 200. То есть на 1050 этих пунктов лишь 200 магазинов продают водку. Кто в это поверит?

Также сделали определенный анализ по легализации занятости работников: только в прошлом году было создано 8200 новых рабочих мест. И не потому, что раньше люди нигде не работали, просто они получали зарплату в конвертах и не были официально оформлены. Сейчас уже очевидно, что общины заинтересованы в легальном оформлены взаимоотношений между работником и работодателем, так как 70% налога на доход физических лиц идет в их бюджеты.

– Как выполняется бюджет текущего года на уровне области?

– Достаточно сложная ситуация, впервые за 4 года мы не получили перевыполнение. За 9 месяцев бюджет наполнен на уровне 102% по Тернопольщине, но это был скорее формальный успех, поскольку в первом квартале перевыполнение составило более 20%, а во втором – зафиксировано падение, и довольно серьезное. Сейчас ожидаем, что осень "подтянет" показатели, потому как регион сельскохозяйственный, но на это мало надежды.

Я вообще предполагаю, что аграрный сектор начнет прятать деньги, чтобы их аккумулировать под будущую продажу земли. Ранее мы пытались "выдавливать" ресурсы, мол, "ребята, переходим в официальную", они начали работать в светлую. Теперь фермеры увидели перспективу рынка земли, и аграрный сектор вернется в натуральные выплаты и схематоз.

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