20% украинцев получают зарплаты в "конвертах": как это бьет по пенсиям

В Украине около миллиона предприятий платят зарплаты в "конвертах". 20% всего населения работают неофициально. Потери Пенсионного фонда от этого составляют около 25-27 миллиардов гривен.

Об этом написал координатор экспертных групп "Экономической экспертной платформы" Олег Гетман в авторской колонке на "Зеркале недели". Он утверждает, что главным двигателем теневой экономики в Украине служат схемы уклонения от уплаты налогов. По данным Минэкономразвития, уровень теневой экономики в Украине снизился с 40 до 28%, однако все еще остается высоким по сравнению с европейскими странами.

Что такое зарплаты в "конвертах"

Справка: работников могут нанимать на работу полностью неофициально или оформлять на минимальную зарплату, выплачивая остальные суммы в "конверте".

Эксперты подсчитали, согласно закону Парето, сколько предприятий платят зарплаты неофициально.

"Этим методом определено, что около миллиона предприятий получают доплаты в "конвертах". Консервативный подсчет показывает, что официально незарегистрированные работники получают ориентировочно от 50 млрд до 55 млрд грн наличности, при этом условные потери бюджета и Пенсионного фонда составляют 25 – 27 млрд грн", – говорится в блоге.

Гетман объясняет, что масштабы уклонения от уплаты налогов и сборов с помощью "черного кэша" невозможно оценить на основе статистики и математических расчетов, однако можно воспользоваться данными социологических опросов и информации от Государственного центра занятости.

Согласно выводам опроса "Незадекларированный труд в Украине", а также по данным Государственного центра занятости, ориентировочное количество неоформленных работников – в пределах 20% от всего занятого населения.

"Такая ситуация сложилась в результате того, что Украина является слабоконкурентной по уровню налогов на труд – страна лидирует (среди государств, подобных по уровню экономического развития) по размерам налогов и обязательных взносов, которые компании платят из фонда оплаты труда, а также архаичное трудовое законодательство", – пишет Гетман.

Он озвучил все виды схем, по которым бюджет Украины теряет от 24 до 94 млрд грн в год:

Избежания налогообложения по экспортно-импортным операциям, в том числе, за счет офшорных схем.

Уклонение от уплаты налогов за нарушения таможенных правил, контрабанды и коррупции на границе.

Зарплаты в "конвертах".

Уклонения от уплаты НДС.

Конвертационные центры.

Контрафакт.

Теневая аренда сельскохозяйственных земель.

Манипуляции с помощью упрощенной системы налогообложения (УСН).

Основные схемы, от которых теряет средства бюджет Институт социальной трансформации

"Поэтому, суммируя все виды схем, получаем потери бюджета и Пенсионного фонда от различных видов злоупотреблений на сумму от 24 млрд до 94 млрд грн в год. Похожие цифры были и в предыдущем году", – заключил Гетман.

Эксперт озвучил первоочередные действия, чтобы минимизировать потери от схем:

либерализовать архаичное трудовое законодательство, согласовать его с современными реалиями;

снизить нагрузку на фонд оплаты труда до целевого показателя в 20% совокупно, компенсируя недопоступления в бюджет путем сокращения неэффективных расходов бюджета и модификации налогов на землю и имущество (увеличивая их долю в ВВП);

решить проблему связи между официальным оформлением и потерей субсидии, что является негативным стимулом для оформления значительного количества работников.

Напомним, в Украине один из самых высоких в Европе уровней тенизации экономики. Зарплаты платят в конвертах, предприниматели занижают оборот, чтобы оставаться на "едином налоге", а десятки тысяч руководителей предприятий оформляются на минималку.

OBOZREVATEL писал о том, как и почему украинскую экономику нужно выводить из тени.