20% не предел: экономист рассказал, насколько в Украине вырастут цены на тепло

Тарифы на коммунальные услуги в Украине только в этом году вырастут на 20%. Однако повышение цен на этом не остановится, а постепенно продолжится и в следующем году.

Об этом в эфире ObozTV рассказал экономический эксперт Максим Праздников. По его словам, основная причина такого роста: поднятие цен на газ соответственно требованиям МВФ.

"Если мы говорим о том, что рост цены на газ будет примерно 25%, то мы можем ожидать смело где-то от 18% до 20% роста стоимости коммунальных услуг. Это то, что с очень высокой степенью вероятности ожидает нас в ближайшее время", - пояснил Праздников.

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Экономист уточнил, что это не предел, ведь цена на газ постепенно будет подниматься до уровня импортного паритета, а соответственно, вместе с ним будет повышаться и коммуналка.

"Если мы говорим, что в этом году будет до 20%, то соответственно будет определенный постепенный рост в следующем году. Пока что вот такие ожидания", - резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом году цена на тепло для потребителей вырастет на 23,5%. Причиной тому - повышение стоимости газа до 80% импортного паритета.

А в НКРЭКУ заявили: если газ подорожает с 18 октября, то новые тарифы на горячую воду и тепло введут с 1 декабря.

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