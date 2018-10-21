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20% не предел: экономист рассказал, насколько в Украине вырастут цены на тепло

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Тарифы на коммунальные услуги в Украине только в этом году вырастут на 20%. Однако повышение цен на этом не остановится, а постепенно продолжится и в следующем году.

Об этом в эфире ObozTV рассказал экономический эксперт Максим Праздников. По его словам, основная причина такого роста: поднятие цен на газ соответственно требованиям МВФ.

"Если мы говорим о том, что рост цены на газ будет примерно 25%, то мы можем ожидать смело где-то от 18% до 20% роста стоимости коммунальных услуг. Это то, что с очень высокой степенью вероятности ожидает нас в ближайшее время", - пояснил Праздников.

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Экономист уточнил, что это не предел, ведь цена на газ постепенно будет подниматься до уровня импортного паритета, а соответственно, вместе с ним будет повышаться и коммуналка.

"Если мы говорим, что в этом году будет до 20%, то соответственно будет определенный постепенный рост в следующем году. Пока что вот такие ожидания", - резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом году цена на тепло для потребителей вырастет на 23,5%. Причиной тому - повышение стоимости газа до 80% импортного паритета.

А в НКРЭКУ заявили: если газ подорожает с 18 октября, то новые тарифы на горячую воду и тепло введут с 1 декабря.

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Темы
отопительный сезонОтопительный сезон в УкраинеПодготовка к отопительному сезонуПрямая трансляцияЭфиры Oboz TVТарифы ЖКХ и субсидии
Персона
Максим Праздников
Место
Украина
Объекты
теплогазтарифыЖКХУкраина
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Мир Миру
Мир Миру
Значит, цены на газ для промышленности нужно снизить до уровня цены на газ для населения! Коболеву и Витренку не "доходит"?
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Ебанько Михуйло
Ебанько Михуйло
Usenko Gennady, И опять тема не до конца раскрыта.Ваш ориентир-это звёздно-полосатый хер у вас во рту и заднице,и желательно одновременно.Какой шароварный свиноёб не любит дружеское двойное проникновение.
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Usenko Gennady
Usenko Gennady
Мир Миру, дык немецкий хаб - наш ориентир!
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ефимов владимир
ефимов владимир
Хороший рост, самый высокий в мире, не останавливайтесь на достигнутом.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Да покуй, главное Термос с автофекалиями, они принесут Украине тепло и еду одновременно
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